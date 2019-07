Montagem altera capa de revista para relacionar família Bolsonaro a caso de avião apreendido com cocaína

LEIA TAMBÉM > Militar de voo presidencial brasileiro é preso com droga na Espanha

Uma montagem altera uma capa da revista Veja sobre a família Bolsonaro para afirmar que o clã sabia da existência dos 39 quilos de cocaína apreendidos no voo da Força Aérea Brasileira (FAB) na última terça-feira, 25. A droga foi encontrada na bagagem do sargento da Aeronáutica Manoel Silva Rodrigues, detido na Espanha.

A imagem falsa utiliza a capa original da edição número 2609 da revista Veja, publicada em 21 de novembro de 2018, para adicionar a frase “Eles sabiam do pó”, logo abaixo da chamada “Os Bolsonaros”. Além da fonte gráfica ser diferente da utilizada pelo periódico, é possível notar sinais claros de manipulação de imagem (veja a comparação abaixo):

O texto que acompanha a capa original (“Quem são, o que pensam e o que farão no governo os filhos do presidente eleito”) é parcialmente ocultado com manchas brancas, assim como a legenda da foto da família, no canto inferior direito.

A edição original da Veja apresenta um perfil dos três filhos do então presidente eleito Jair Bolsonaro, Carlos, Eduardo e Flávio, e o que poderiam fazer no futuro governo do pai. A apreensão da droga ocorreu quase sete meses após a publicação da revista.

