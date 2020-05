Mensagem falsa sobre morte de presidente do Santander por coronavírus circula no Facebook

O presidente do conselho de administração da unidade do banco Santander em Portugal, António Vieira Monteiro, foi uma das 1.247 vítimas do novo coronavírus no país europeu. Desde sua morte, circulam no Facebook boatos que afirmam que a filha do banqueiro escreveu uma mensagem dizendo que o dinheiro não foi o suficiente para salvar a vida de seu pai. Nesta semana, o conteúdo falso voltou a circular na rede social.

Procurado pela equipe do Estadão Verifica, o Diretor de Comunicação e Marketing Corporativo do Santander em Portugal, João Paulo Velez, confirmou que a fala foi inventada e que a filha de Monteiro é contra o pensamento descrito na publicação.

Após contrair a doença em uma viagem para a Itália, António Vieira Monteiro foi internado em um hospital em Lisboa e morreu no dia 18 de abril, aos 74 anos. Ele foi a segunda vítima da covid-19 em Portugal, segundo o jornal português Expresso. De acordo com dados da Direção-Geral da Saúde, neste mês de maio o país chegou a quase 30 mil casos confirmados.

O país europeu relaxou recentemente as medidas de confinamento e manteve as taxas de contágio do coronavírus estáveis.

A equipe de checagem do Fato ou Fake também desmentiu esse boato.

