‘Mamadeiras eróticas’ não foram distribuídas em creches pelo PT

É falsa a afirmação de que mamadeiras com bico de borracha em formato de pênis foram distribuídas em creches para combater a homofobia. Em um vídeo publicado por um usuário do Facebook, no dia 25 de setembro, o autor da gravação mostra o objeto e diz que a mamadeira é “distribuída em creche, para seu filho, com a desculpa de combater a homofobia”.

O vídeo não menciona em qual unidade de ensino, município ou Estado ocorreria a suposta distribuição. Ele ainda afirma que se trata de “parte do kit gay, uma invenção de Haddad”, em referência ao candidato à presidência pelo PT, Fernando Haddad.

Embora vários usuários tenham entendido a publicação como sátira, ironizado o post e contestado a veracidade do conteúdo nos comentários, houve quem manifestasse indignação e revolta, confiando nas informações do autor. Até esta quinta-feira, 27 de setembro, o Facebook informava que 4,3 mil pessoas que curtiram o vídeo haviam reagido com humor (Haha); outras 2,2 mil com indignação (Grr).

O Comprova fez buscas com a descrição do objeto no Google e constatou que o produto existe e é comercializado para o público adulto em sex shops. Uma das lojas que anuncia a venda pela internet informou ao Comprova que a mercadoria é importada.

A Secretaria Nacional de Comunicação do PT disse desconhecer o vídeo do Facebook e afirmou que o partido e a campanha de Haddad não tem qualquer ligação com o produto mostrado na gravação.

O Ministério da Educação (MEC) observou que cada município e Estado é autônomo e que a gestão de educação básica é dos entes federados, confirmando que não existiu distribuição de material daquele tipo por parte do governo federal.

O Comprova tentou contato com o responsável pelo post no Facebook para esclarecer se ele é o autor da gravação e qual seria sua intenção ao divulgar o vídeo, mas não obteve resposta até a publicação desta verificação. As publicações mais recentes do perfil apoiam candidatura de Jair Bolsonaro.

A publicação original do vídeo no Facebook teve 2,4 milhões de visualizações e 71 mil compartilhamentos entre os dias 25 e 27 de setembro.