É falso que Lula tenha dito que vai ganhar a eleição ‘com a ajuda do pai Xangô’

É falso que o candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tenha escrito no Twitter que vai ganhar a disputa eleitoral contra Jair Bolsonaro (PL) “com a ajuda do pai Xangô”. O print de um suposto tuíte do petista começou a circular em redes como o Twitter e também em grupos de WhatsApp. Acima da imagem, um texto diz: “Quem achar que é mentira vai direto no Twitter dele”. É mentira.

A imagem falsa foi enviada ao Estadão Verifica pelo número (11) 97683-7490. O texto do suposto tuíte diz: “Vamos vencer Bolsonaro com a ajuda do pai Xangô e das entidades do candomblé que nos apoiam. Nem Jesus Cristo poderá nos parar. Chega dessa coisa de cristianismo. O Estado será o novo Deus dos brasileiros.”. Não há, contudo, nenhum registro de que Lula tenha tuitado a mensagem.

O Estadão Verifica fez uma busca no Twitter por postagens a partir do perfil de Lula com o texto completo ou com algumas das palavras mencionadas. Não foram encontrados tuítes com a frase completa, nem com outros termos-chave, como ‘candomblé’ ou ‘cristianismo’.

Existe apenas uma postagem com a palavra Xangô – entidade conhecida como o orixá da Justiça entre as religiões de matriz africana. O post, contudo, é de 2017 e não tem nenhuma relação com as eleições de 2022:

Obrigado ao companheiro Camilo Barata que me mandou uma machadinha de Xangô. #LulaPelaBahia — Lula 13 (@LulaOficial) August 18, 2017

A assessoria do candidato Lula negou que ele tenha postado o tuíte. “O bolsonarismo está poluindo com mentiras o debate de segundo turno, como fez durante a pandemia. Infelizmente a máquina de fake news do Bolsonarismo não para de inventar coisas em uma tentativa desesperada de esconder o fracasso do seu governo”, diz nota.

Outras distorções

Não é a primeira vez que postagens nas redes sociais tentam colocar o candidato petista em uma posição de confronto com o cristianismo. Nesta sexta-feira, 7, o Projeto Comprova mostrou que é falsa uma imagem com uma suposta notícia do portal G1 dizendo que Lula falou em reunião com apoiadores que “nem Deus tira essa eleição da gente” – frase similar a uma que aparece no falso tuíte investigado aqui, que diz que “Nem Jesus Cristo poderá nos parar. A notícia nunca foi publicada, nem pelo G1, nem por outros sites de notícias.

Às vésperas do primeiro turno das eleições deste ano, um vídeo de um discurso de Lula no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, no dia 20 de agosto, foi editado para parecer que ele tinha defendido o fechamento de igrejas, o que é mentira, como mostrou o Projeto Comprova.

Em janeiro deste ano, o Estadão Verifica mostrou como falas do petista em um evento em Salvador (BA) foram distorcidas para atacar religiões afro-brasileiras e para afirmar que Lula disse estar “falando com o demônio”, o que não era verdade.