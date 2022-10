G1 não publicou matéria na qual Lula afirma que “nem Deus tira essa eleição da gente”

Esta checagem foi produzida por jornalistas da coalizão do Comprova. Leia mais sobre nossa parceria aqui.

Conteúdo investigado: Captura de tela com suposta notícia veiculada no portal de notícias G1, na qual título afirma que Lula disse em jantar com aliados que “nem Deus tira essa eleição dele”. Já o subtítulo da matéria diz que “religiosos presentes no local se sentiram constrangidos e cogitam não apoiá-lo após o deslize na fala do ex presidente”.

Conclusão do Comprova: É falso que o site G1 tenha publicado notícia afirmando que o ex-presidente Lula (PT) teria dito que “nem Deus tira essa eleição da gente” durante um jantar em que religiosos teriam se sentido constrangidos e cogitado não apoiá-lo no segundo turno das eleições. Ao procurar pelo título da suposta reportagem no site do portal G1, não foi possível encontrar o conteúdo supostamente noticiado.

Ao Comprova, a assessoria do veículo disse que a imagem é falsa e que o conteúdo “nunca foi publicado pelo G1”. Além disso, a postagem aqui checada mostra a assinatura de um suposto repórter chamado “José Mota”. O nome não consta na relação dos que fazem parte da equipe do G1.

Em 6 de outubro, o Instagram colocou a etiqueta “informação falsa” avisando o internauta que acessa o conteúdo.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Como verificamos: Primeiramente, pesquisamos no site do portal de notícias G1 pelo título da suposta matéria. Em seguida, foram utilizadas as ferramentas Wolframalpha, Bing images, Tineye, Verexif, Google Lens para verificar se a imagem ou a suposta matéria estava presente em algum outro portal ou rede social.

Por fim, a equipe do Comprova entrou em contato com a assessoria do G1 e do PT para saber sobre a veracidade do conteúdo.

Também contatou o autor do post, mas não houve resposta até o fim dessa verificação.

Portal informa que nunca publicou tal notícia

Procurada pelo Comprova, a assessoria do G1 afirmou que o conteúdo com título “Lula diz em jantar com aliados que nem Deus tira essa eleição dele” nunca foi publicado pelo portal. A assessoria do PT, por sua vez, disse que “não houve nem esse jantar, nem essa declaração”. O partido considerou o conteúdo como “fake news” produzida por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) para “tumultuar a eleição”. Por meio da busca pelo título da suposta reportagem no Google, usando o filtro da data da publicação (3 de outubro), não foi encontrado nenhum resultado. A procura pela frase que consta na legenda da foto do ex-presidente Lula – “Lula discursa no seu comitê de campanha em MG onde funcionava templo religioso de João de Deus” – também não encontra resultados correspondentes.

Outra forma de verificar a existência da publicação, inclusive para checar a repercussão da imagem, foi o uso do aplicativo Google Lens. Por meio dessa plataforma, é possível fazer a busca de fotos ou vídeos na internet. A procura pela suposta captura de tela por meio dessa ferramenta não indicou nenhuma publicação. O mesmo ocorreu ao utilizar o Bing Images.

A informação da legenda da suposta reportagem sobre o local do comitê de campanha também é falsa. Diz ser em Minas Gerais, “onde funcionava um templo religioso de João de Deus”. As atividades de João Teixeira de Faria, conhecido como “João de Deus” e condenado a mais de 40 anos de prisão por estupro e estupro de vulnerável, concentravam-se em Abadiânia (GO). A foto do ex-presidente Lula associada à publicação tem origem em um vídeo de transmissão de uma entrevista coletiva à imprensa em São Paulo (SP), publicado no perfil do PT no YouTube. Além disso, observa-se na imagem um indicativo de que o conteúdo não corresponde a uma reportagem jornalística: erros de ortografia no subtítulo. Em “religiosos presentes no local se sentiram constrangidos e cogitam não apoiá-lo após o deslize na fala do ex-presidente”, uma das palavras aparece sem acento agudo, erroneamente, e outra, sem hífen.

Por que investigamos: O Comprova investiga conteúdos suspeitos que viralizam nas redes sociais sobre a pandemia, políticas públicas do governo federal e eleições presidenciais. A poucas semanas do segundo turno das eleições de 2022, conteúdos falsos que envolvem candidatos à Presidência da República, como a postagem checada, podem influenciar a decisão do eleitor brasileiro, que deve se basear em informações verdadeiras e confiáveis para definir seu voto.

Outras checagens sobre o tema: Recentemente, o Comprova verificou outros conteúdos que simulavam páginas de veículos jornalísticos. Em setembro, o Comprova mostrou ser falsa uma montagem de suposta publicação do G1 na qual Lula teria dito, durante um ato de campanha em Santo André (SP), que a Venezuela “não precisa de críticas”, mas de “financiamento e empréstimos”. Já no início deste mês, o Comprova checou uma suposta postagem do portal GE (Globo Esporte), também vinculado a Globo. Afirmava que a marca Puma teria aumentado o patrocínio do jogador de futebol Neymar Jr. após ele postar vídeo apoiando a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). A postagem era falsa, e o GE negou ter publicado tal reportagem.