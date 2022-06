É falso que Lula tenha sido apontado como bilionário pela revista ‘Forbes’

Conteúdo investigado: Imagem em que o ex-presidente Lula aparece na capa da revista norte-americana Forbes, cuja manchete, traduzida do inglês, traz a seguinte frase : “Os bilionários do mundo: os nomes, os números e as histórias por trás das 1,246 pessoas que controlam o mundo”.

Onde foi publicado: Facebook e Twitter.

Conclusão do Comprova: É falsa uma imagem publicada pelo site A Trombeta News em que o ex-presidente Lula aparece na capa da revista Forbes como um dos bilionários do mundo. A imagem é, na verdade, uma montagem, e nunca foi publicada pela revista norte-americana.

A montagem em questão mistura elementos de diferentes capas reais da revista e uma fotografia antiga do petista, publicada em 2014, pela Agência Brasil, feita pelo fotógrafo José Cruz. Na ocasião, Lula participou da solenidade comemorativa dos 10 anos da reforma do Judiciário, em Brasília. O evento não tinha nenhuma relação com a Forbes.

Para o Comprova, falso é um conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos de maior alcance nas redes sociais. Até a manhã do dia 9 de junho, o texto publicado no site A Trombeta News gerou mais de 2,3 mil interações no Facebook. Desse número, 305 tratavam-se de reações e 248 de comentários. No Twitter, o link do conteúdo foi compartilhado 41 vezes, gerando 129 interações.

O que diz o autor da publicação: Em sua conta no Twitter, A Trombeta News se descreve como “um meio de comunicação de direita”. O Comprova entrou em contato com os responsáveis do site via mensagem privada do Twitter. Apesar de não ter respondido todas as questões enviadas pela reportagem, o perfil argumentou que a “notícia está vinculada em vários sites”, e que é possível encontrar a fonte do texto na própria publicação. No entanto, o endereço do site O Detetive, citado como fonte no pé do texto, não funciona.

Como verificamos: O primeiro momento da verificação envolveu a leitura dos elementos textuais da capa da revista, bem como do texto que acompanha a publicação do site “A Trombeta News”. Nessa etapa, foi possível notar um erro na grafia do nome do ex-presidente: “Luis” Inácio Lula da Silva, em vez de “Luiz”.

Para aprofundar a análise da veracidade da capa, o Comprova fez a busca reversa da imagem a partir das ferramentas Google Imagens e Google Lens. Com isso, não foi encontrado nenhum resultado que relacionasse a imagem com o site da revista Forbes.

Utilizando as palavras-chave “Lula” e “billionaire” no Google, o primeiro resultado da busca foi o artigo “Is Lula, Brazil’s Former President, A Billionaire?”, publicado em 2013, na Forbes. O material, que explica a metodologia da lista de bilionários elaborada anualmente pela revista desde 1987, também esclarece que, até aquele momento, Lula nunca tinha participado do ranqueamento, por não ser bilionário. Com a repercussão desse artigo na imprensa brasileira, foi possível notar que os rumores da suposta fortuna de Lula e a capa manipulada circulavam, pelo menos, desde 2012 na internet. Esclarecimentos sobre a situação foram publicados em veículos como O Estado de S. Paulo e Infomoney.

Por fim, entrou em contato com o site “A Trombeta News” para descobrir a fonte e a intenção da publicação.

A veracidade da capa

O conteúdo analisado nunca foi publicado pela Forbes. Na verdade, a imagem é uma montagem veiculada no site A Trombeta News e mistura elementos de diferentes capas verdadeiras da Forbes com uma fotografia antiga de Lula, feita em 2014 pelo fotógrafo José Cruz, da Agência Brasil.

A montagem ainda traz um selo do 25º aniversário da revista Forbes, celebrado em 2012, que apareceu em algumas edições da revista naquele ano. Ainda assim, o selo usado na imagem falsa possui elementos diferentes do original.

O conteúdo falso apresenta uma frase destacando os 1.426 bilionários que controlariam o mundo. Mas esse número de bilionários só foi registrado em 2013. Em 2012, ano do selo comemorativo, eram 1.226 bilionários, segundo a Forbes.

Lula nunca figurou entre os bilionários do ranking da revista . Essa informação falsa circula nas redes sociais desde 2012. No ano seguinte, em 2013, a própria revista publicou um artigo para desmentir essa afirmação. “Embora existam alguns bilionários que são políticos, Lula não é um deles”, declarou a Forbes.

O patrimônio de Lula

De acordo com a declaração de bens mais recente do ex-presidente Lula para a Justiça Eleitoral, feita em agosto de 2018, o petista tinha R$ 7,98 milhões em carros, imóveis e ativos financeiros. Na época, a maior parte do valor declarado por Lula era referente a um plano de previdência privada, identificado pela sigla VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre).

De acordo com o Estadão, também em 2018, o petista declarou possuir três terrenos, três apartamentos, dois automóveis e uma série de ativos financeiros, como depósitos, aplicação em poupança, créditos decorrentes de empréstimo, alienação e cotas de sua empresa de palestras e eventos.

Por que investigamos: O Comprova investiga conteúdos suspeitos que viralizam nas redes sociais sobre a pandemia de covid-19, políticas públicas do governo federal e eleições presidenciais. O conteúdo verificado transmite informações falsas a respeito de Lula, que é pré-candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores. Conteúdos falsos ou enganosos sobre atores políticos fragilizam o processo democrático e a decisão dos eleitores, que deve ser baseada em informações verdadeiras.

