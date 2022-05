Ex-presidente Lula está, sim, na capa da revista ‘Time’ de maio

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estampa, sim, a capa da revista Time na edição da segunda quinzena de maio de 2022. Vídeos publicados nas redes sociais enganam ao dizer que a capa com o petista, noticiada por veículos de comunicação brasileiros, seria falsa. A revista foi publicada com três versões de primeira página e todas são autênticas.

Em 4 de maio, a Time antecipou no Twitter que a edição de 23 a 30 de maio traria uma entrevista com o ex-presidente Lula. “O mais popular de todos os presidentes brasileiros volta do exílio político com a promessa de salvar a nação”, dizia em inglês.

TIME's new cover: Brazil's most popular President returns from political exile with a promise to save the nation https://t.co/qmLcrH61W7 pic.twitter.com/gHdVpY7jY1 — TIME (@TIME) May 4, 2022

Uma semana depois, a revista revelou que uma outra versão da capa da mesma edição dá destaque para a emergência climática. “Depois de visitar os dois extremos da Terra, eu percebi o quão encrencados estamos”, diz o tuíte.

TIME's new cover: After visiting both ends of the Earth, I realized how much trouble we're in https://t.co/oshDXV2GS7 pic.twitter.com/WnZGTSHmRV — TIME (@TIME) May 11, 2022

No site da Time, é possível comprar reproduções das capas para decoração. Ao selecionar o filtro “última edição”, é possível ver as duas versões citadas e ainda uma terceira, destacando o trabalho da jornalista ucraniana Olga Rudenko.

Uma porta-voz da Time disse à agência de checagens Lupa que “a revista é publicada a cada duas semanas e é comum que uma mesma edição tenha mais de uma capa. A capa com o Lula é autêntica”. Ainda segundo a porta-voz, as duas capas foram distribuídas para bancas e assinantes em partes diferentes dos Estados Unidos.

