João Doria não falou de ‘duplicidade’ nas mortes de covid-19

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), nunca disse ter encontrado duplicidade no registro de óbitos por covid-19 no Estado. A falsa afirmação aparece em publicação que viralizou no Facebook e foi compartilhada mais de 26 mil vezes. Outras versões do boato foram identificadas no Twitter.

“O Governador João Doria jamais disse a frase falsa e lamentavelmente atribuída a ele”, disse por e-mail o governo paulista.

O Estadão Verifica procurou nas redes sociais oficiais do governo, mas não encontrou nenhuma fala do governador com o referido conteúdo. Também procuramos a afirmação em veículos de comunicação, mas tampouco encontramos a suposta fala.

O texto possui erros de português que se repetiram em replicações no Twitter. A postagem não indica a fonte da informação, assim como deixa seu sentido muito vago. Estas são características comuns a boatos compartilhados nas redes sociais.

Até esta terça, 9, o Estado de São Paulo acumulava 162.520 casos e 10.145 mortes. É o Estado com o maior número de casos e óbitos confirmados no País.

Doria já foi alvo de outros boatos

O governador de São Paulo foi alvo de boatos ao defender medidas de fechamento do comércio e isolamento social apontadas por autoridades médicas como essenciais para conter o avanço da pandemia. O Estadão Verifica checou um boato que falsamente dizia que ele teria assinado decreto permitindo que qualquer óbito fosse registrado como causado por covid-19 e, assim, inflar os números oficiais.

O documento, na verdade, definia que todo corpo deveria ser considerado um transmissor em potencial do novo coronavírus. A intenção seria adotar as providências necessárias para que as atividades de manejo de corpos e necropsias, no contexto da pandemia do covid-19 (novo coronavírus), não constituíssem ameaça à incolumidade física de médicos, enfermeiros e demais servidores das equipes de saúde. As mortes de covid-19 continuaram a ser registradas apenas após confirmação do exame laboratorial.

A contestação no número oficial de mortes é comumente utilizada para atacar autoridades. O Estadão Verifica, em parceria com o Projeto Comprova, checou um vídeo que apresentava covas vazias e nenhum enterro no cemitério da Vila Formosa, na capital paulista. A cena era real, mas foi gravada em um dia que o cemitério não estava com expediente. O cemitério da Vila Formosa é dividido em duas áreas que se revezam para receber os enterros.

Este conteúdo também foi checado por Boatos.org.

