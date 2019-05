Instituto Butantan nega que Hospital Vital Brazil será fechado

O Instituto Butantan e a Secretaria de Estado da Saúde negaram que o Hospital Vital Brazil será fechado, como afirmam mensagens no Facebook e no WhatsApp. O boato online fala do “iminente fechamento” da unidade, por conta de contingenciamento de recursos. A instituição também nega que tenha havido corte de verba.

O Butantan comunicou, em nota, que o hospital está funcionando normalmente, com atendimento 24 horas por dia em caso de acidentes com animais peçonhentos. Há planos de transferir o atendimento de pacientes para o Hospital Emilio Ribas, de acordo com informações publicadas na Folha de S. Paulo. Ainda não há data definida para a mudança. Segundo a instituição, nem o atendimento à população nem os estudos clínicos serão interrompidos.

A publicação inicial foi feita por uma médica do hospital, como confirmou o Butantan. No texto, a profissional afirma que trabalha no Vital Brazil há 14 anos, e que o fechamento traria graves consequências ao atendimento médico e às pesquisas realizadas na unidade. Segundo a Folha, um grupo de funcionários recebeu um anúncio informal sobre a futura transferência de hospital.

A postagem da médica gerou revolta entre os internautas, que lançaram um abaixo-assinado contra o fechamento. A mobilização obteve quase 7,5 mil assinaturas. O Verifica tentou contato com a funcionária do hospital, mas não obteve resposta.

Este conteúdo foi selecionado para checagem por meio da parceria entre Estadão Verifica e Facebook (leia mais aqui). Leitores também enviaram esta mensagem para verificação por WhatsApp, ao número (11) 99263-7900.