Imagens de produtos de couro mofados são de loja fechada por dois meses na Malásia

Imagens de produtos de couro mofados viralizaram no Facebook com legendas que afirmam que é isso que “acontece quando você desliga o ar condicionado do shopping center por 30 dias”. Essa alegação é imprecisa: as fotos foram tiradas em uma loja na Malásia que ficou fechada por dois meses. Um comunicado oficial do estabelecimento informou que havia “vários motivos” para o mofo nas peças e que a razão do dano ainda estava sendo investigada.

Leia Também Veja todas as checagens sobre coronavírus publicadas pelo Estadão Verifica

O site indiano BOOM FactCheck, parceiro na Aliança DatosCoronavirus/CoronavirusFacts, checou este conteúdo. As fotos foram tiradas na loja de departamento Metrojaya, que fica em um shopping em Suria Sabah, na Malásia. O governo do país asiático estabeleceu uma ordem para restringir a movimentação em 18 de março, fechando o comércio não-essencial devido à pandemia do novo coronavírus. A partir do dia 4 de maio, as restrições passaram a ser abrandadas. A loja Metrojaya reabriu no dia 13 de maio.

De acordo com um comunicado do estabelecimento, as imagens foram feitas para avaliação interna. “Há vários motivos que fizeram com que os produtos ficassem nesse estado, e ainda estamos no processo de investigação disso”, informou a loja. “Todos os itens danificados foram removidos das prateleiras e substituídos por outros em estoque”.

Posteriormente, o perfil da marca publicou vídeos que mostram funcionários limpando a loja. A Metrojaya também divulgou imagens do estabelecimento depois do processo de limpeza.

We take it very seriously in cleaning and disinfecting our stores to ensure a safe and healthy experience to our valued… Publicado por Metrojaya em Segunda-feira, 11 de maio de 2020

Metrojaya Suria Sabah is all cleaned up, sanitised and looking great! It will be re-opening its doors starting from… Publicado por Metrojaya em Terça-feira, 12 de maio de 2020

A maioria dos estabelecimentos na Malásia voltou a funcionar depois que a curva de casos do novo coronavírus no país foi achatada. O governo, no entanto, manteve a cautela e decidiu estender a quarentena, ainda que relaxada, até 9 de junho. As atividades econômicas funcionam normalmente, mas escolas e fronteiras internacionais permanecem fechadas.

Até esta terça-feira, 19, eram contabilizados 6.978 casos da covid-19 na Malásia, com 114 mortes.

Em meio à pandemia do novo coronavírus, são numerosos os boatos nas redes sociais que tentam justificar a reabertura do comércio e o fim de medidas de isolamento social. Veja todas as checagens sobre coronavírus publicadas pelo Estadão Verifica.

Esta checagem faz parte da Aliança DatosCoronavirus/CoronavirusFacts, liderada pela International Fact-Checking Network. Leia mais aqui.