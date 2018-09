Imagem viral mistura frases ditas por Ciro Gomes com outras sem registro ou fora de contexto

A checagem abaixo foi publicada pelo Projeto Comprova. A verificação foi realizada por uma equipe de jornalistas da Gazeta do Povo e O Povo. Outras redações concordaram com a checagem, no processo conhecido como “crosscheck”: Gaúcha ZH, UOL e Poder 360.

O Projeto Comprova é uma coalização de 24 veículos de mídia com o objetivo de combater a desinformação durante o período eleitoral. Você pode sugerir checagens por meio do número de WhatsApp (11) 97795-0022.

Um meme com frases atribuídas ao candidato Ciro Gomes (PDT), e que está circulando nas redes sociais, é enganoso. O Comprova procurou por todas as seis declarações atribuídas ao presidenciável e verificou que a maioria delas foi modificada ou está fora de contexto. Uma delas é um rumor, sobre o qual não há registro em áudio ou vídeo.

O meme traz as seguintes afirmações: “Holiday, por ser negro, é um capitãozinho do mato”; “Papel da minha mulher é dormir comigo”; “Doria é um via*** com areia no c* (sic)”; “Vou receber a turma do Sérgio Moro na bala”; “A Venezuela é um exemplo de democracia”; e “Vou acabar com a ilusão moralista católica”. A peça ainda afirma que todas as frases são de Ciro Gomes.

A declaração de Ciro sobre Fernando Holiday, vereador de São Paulo pelo DEM e integrante do MBL, está fora de contexto. “Imagina, esse Fernando Holiday aqui. O capitãozinho do mato, porque é a pior coisa que tem é um negro que é usado pelo preconceito para estigmatizar, que era o capitão do mato do passado”, declarou no dia 18 de junho deste ano em uma entrevista à rádio Jovem Pan. Após a declaração, Holiday anunciou que processaria Ciro Gomes e o Ministério Público pediu investigação do caso por injúria racial.

Em relação a declaração sobre o papel de sua mulher, a frase é verdadeira. Em 20 de agosto de 2002, Ciro Gomes, então candidato à presidência, foi questionado sobre qual o papel de sua esposa na campanha – na época, ele era casado com a atriz Patrícia Pillar. “A minha companheira tem um dos papéis mais importantes, que é dormir comigo. Dormir comigo é um papel fundamental”, afirmou. Em março de 2018, ele foi novamente questionado sobre a frase em entrevista ao Metrópoles. Ciro alega que foi uma grande brincadeira e que a afirmação foi retirada de contexto, mas pondera que foi uma bobagem dita por ele pela qual já se desculpou.

A frase menos documentada é a suposta declaração sobre o ex-prefeito de São Paulo e candidato ao governo daquele estado, João Doria (PSDB). Em 27 de abril de 2017, Ciro Gomes esteve em um evento da USP e teria respondido a uma pergunta provocativa de estudantes da faculdade de Direito dizendo que Doria seria “um via** com areia no c*”. O fato foi relatado na coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo. A coluna esteve no mesmo evento e ouviu Gomes proferir um dos palavrões, porém, não ouviu a frase completa atribuída a ele. Não há gravações em áudio ou vídeo da declaração, que é negada por Ciro. Em participação no programa Pânico, da Jovem Pan, em 9 de agosto de 2017, ele nega que tenha falado com os estudantes.

Ciro Gomes realmente falou a polêmica frase sobre o juiz Sérgio Moro. Em entrevista ao jornalista Luis Nassif, o pedetista criticava a operação Lava Jato e rememorava o caso do blogueiro Eduardo Guimarães, do Blog da Cidadania, que foi alvo de mandados de busca e apreensão e condução coercitiva. “Hoje esse Moro resolveu prender um blogueiro. Ele que mande me prender, eu recebo a turma dele na bala… se eu não tiver cometido nada errado”, declarou.

A frase sobre a Venezuela está fora de contexto. Em entrevista à rádio Jovem Pan, Ciro Gomes foi questionado sobre a relação do Brasil com os países bolivarianos e se ele achava que a Venezuela é uma democracia. “A Venezuela é uma democracia tão democrática quanto a brasileira e a americana”, respondeu. Na sequência, ele ponderou que não defende o regime de Nicolás Maduro.

A última declaração atribuída a Ciro Gomes também é verdadeira. Em 14 de maio de 2017, ele participou de um debate em Oxford, e, depois de falar sobre o escândalo de corrupção da Petrobras e em grandes empresas, como a Volkswagen, foi questionado se queria a estatização de empresas. “Não, eu não quero estatização nenhuma. Eu quero controle social e o fim da ilusão moralista católica, o fim da ilusão. A humanidade precisa de controle. Não adianta alguém imaginar que um anjo vingador vai descer do céu, estalar o chicote e resolver o problema nacional brasileiro”

O meme foi publicado no Facebook pela página Marx da Depressão em 4 de setembro e já teve 2,6 mil reações e 27 mil compartilhamentos. O mesmo meme está sendo replicado no Twitter.