Imagem de campanha do PT em cor verde é de 2018, e não das eleições atuais

Postagens no Facebook usam a imagem de uma campanha de 2018 para afirmar que candidatos do PT têm evitado usar o vermelho e a estrela símbolos do partido nas eleições atuais. As publicações na rede social reproduzem o título e a imagem de um artigo do site Jornal da Cidade Online de dois anos atrás; o texto afirmava que o candidato a governador do Acre petista naquele ano, Marcus Alexandre, evitava usar a cor vermelha no material de campanha. Nos posts do Facebook, não fica claro que o artigo não é recente.

Em 2018, a campanha de Marcus Alexandre de fato usou várias cores no material de propaganda. Na imagem compartilhada no Facebook, o nome do candidato e o número da legenda estão em verde. Na época, o petista negou insinuações de que estaria escondendo o vermelho característico do partido. “Acreditamos em uma campanha colorida, feita com alegria, carinho, compromisso e trabalho, por isso, decidimos brincar com os diversos tons e disponibilizar para vocês”, escreveu ele no Twitter.

Marcus ficou em terceiro lugar na corrida ao governo do Estado e não foi para o segundo turno.