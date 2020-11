Funcionário dos correios preso nos EUA estava com três cédulas eleitorais, não 800

É falso que um funcionário do serviço de correios americano tenha sido preso com mais de 800 cédulas eleitorais não entregues. Na verdade, um homem foi preso com 813 encomendas na fronteira com o Canadá, das quais apenas três eram cédulas. Este conteúdo foi compartilhado inicialmente nos Estados Unidos, mas viralizou no Brasil e um leitor solicitou ao Estadão Verifica pelo WhatsApp (11 97683-7490) a checagem.

De acordo com nota do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, um homem de 27 anos foi preso em 3 de novembro, dia das eleições americanas, na fronteira com o Canadá no estado de Nova York.

O rapaz dirigia um caminhão quando foi parado pela polícia de fronteira. No caminhão encontraram 813 encomendas, das quais apenas três eram cédulas de votação. Os votos pertenciam a moradores do condado de Erie County, no estado de Nova York. Naquele estado, Biden ganhou a eleição com ao menos 12,8% de vantagem sobre o presidente Donald Trump.

Primeiro, o funcionário afirmou aos policiais que a correspondência pertenceria a ele e a sua mãe, mas não soube explicar por que algumas das correspondências estavam endereçadas a outras pessoas. Depois ele afirmou que tinha a intenção de devolver as entregas, mas que acabou esquecendo.

Ele foi acusado por “atrasar ou destruir correspondência”. Em posicionamento, o promotor James P. Kennedy Jr. disse que “estamos comprometidos não apenas em garantir a integridade das entregas mas também com os direitos individuais ao voto em eleições livres e justas”. Se condenado, o rapaz será preso e poderá pagar multa de até US$ 250 mil (R$ 1,3 milhão).

No Brasil, o boato ganhou impulso ao ser compartilhado pelo deputado federal Capitão Augusto (PL-SP). O Estadão Verifica entrou em contato com o gabinete do parlamentar, mas não obteve resposta até a publicação desta checagem. Este post também foi encontrado no Facebook e no Twitter.

A AFP Canada também checou este conteúdo.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook.

