Fotos de Lula e Bolsonaro na transposição do São Francisco foram tiradas em cidades diferentes

Duas fotos que mostram o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em visitas a obras de transposição do Rio São Francisco tem sido compartilhadas no Facebook para exaltar uma inauguração feita pela gestão atual em junho deste ano. As duas imagens, no entanto, foram feitas em cidades diferentes. Lula foi fotografado em Cabrobó, no Pernambuco, em 2009. Já Bolsonaro inaugurou uma comporta responsável por trazer águas ao reservatório da cidade de Jati, no Ceará.

Uma foto em que Lula usa camisa vermelha e caminha sobre um canal vazio foi tirada em outubro de 2009 pelo então fotógrafo da Presidência, Ricardo Stuckert. O Estadão cobriu a viagem do petista às obras de transposição do São Francisco, que ainda não estavam concluídas. O fotógrafo Dida Sampaio fez fotos semelhantes de Lula no canal.

Na ocasião, o ex-presidente visitou obras do Eixo Leste da transposição. O Eixo Leste foi inaugurado em março de 2017, na gestão do ex-presidente Michel Temer (MDB).

Neste ano, Bolsonaro inaugurou uma obra da transposição do Velho Chico em Jati, no Ceará. A foto em que o presidente comemora com os braços para cima foi divulgada em seu Twitter oficial. Na ocasião, se acionou a comporta que libera água da barragem de Jati para o Cinturão das Águas do Ceará. O trecho faz parte do Eixo Norte das obras.

Desde a visita do presidente ao São Francisco, diversas postagens nas redes sociais passaram a disputar a “paternidade” das obras de transposição. O Estadão Verifica checou vários posts relacionados ao assunto.