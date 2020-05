Foto mostra briga por jogo de damas, e não agressão a governador Ronaldo Caiado

A foto de um homem sendo agredido enquanto está caído no chão tem sido compartilhada no Facebook com legendas que afirmam que a vítima é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM). Os posts alegam que o político teria sido espancado enquanto anunciava medidas de isolamento social em resposta ao novo coronavírus. Na verdade, a foto é de 2013 e não tem qualquer relação com a pandemia.

LEIA TAMBÉM > Veja todas as checagens sobre coronavírus publicadas pelo Estadão Verifica

A imagem, na verdade, retrata uma briga por um jogo de damas na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A foto foi publicada pelo fotógrafo Gustavo Vara em sua página do Facebook.

O troço sendo resolvido na gadanha no jogo de dama em Pelotas. Publicado por Gustavo Vara em Sexta-feira, 8 de novembro de 2013

O boato passou a circular após rompimento político entre Caiado e o presidente Jair Bolsonaro. O governador de Goiás havia confrontado o presidente a respeito de suas posições contrárias ao isolamento social.

Fato ou Fake e Agência Lupa também checaram esse boato.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

Um pré-requisito para participar da parceria com o Facebook é obter certificação da International Fact Checking Network (IFCN), o que, no caso do Estadão Verifica, ocorreu em janeiro de 2019. A associação internacional de verificadores de fatos exige das entidades certificadas que assinem um código de princípios e assumam compromissos em cinco áreas: apartidarismo e imparcialidade; transparência das fontes; transparência do financiamento e organização; transparência da metodologia; e política de correções aberta e honesta. O comprometimento com essas práticas promove mais equilíbrio e precisão no trabalho.