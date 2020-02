Foto de mulher agredida na Suécia é retirada de contexto

Uma publicação que usa a foto de uma mulher sueca com o rosto ensanguentado está sendo usada fora de contexto em um boato que sugere aumento de violência em regiões onde há imigração de árabes. Na legenda que acompanha a foto, o texto atribui ao governo sueco a imigração de milhões de árabes.

A foto é de uma moça de 19 anos que foi agredida na cidade de Malmö, na Suécia. Após ser assediada em uma boate, a vítima foi atingida na cabeça com uma garrafa. O episódio aconteceu em janeiro de 2018. Nas reportagens sobre o episódio, o agressor não foi identificado e não há nenhuma menção ao seu grupo étnico.

Os números sobre imigração também são exagerados. Segundo o banco de dados do Statistikmyndigheten SCB, órgão sueco de estatísticas oficiais, foram registrados 551.217 imigrantes de fora da União Europeia entre 2015 e junho de 2019. Não há discriminação de quantos são árabes.

O primeiro ministro no país é Stefan Löfven, do partido Social-Democrata, que sucedeu Fredrik Reinfeldt, de centro-direita, em outubro de 2014.

A mesma foto já foi usada em boatos sobre falsas agressões a pessoas brancas em exibições do filme Pantera Negra.

