Foto de médico chinês morto em 2016 é tirada de contexto para criticar descaso com a quarentena

Postagens com mais de 19 mil interações no Facebook criticam a “irresponsabilidade” das pessoas na quarentena ao mostrar a foto de um grupo de médicos fazendo reverência a uma pessoa morta no leito de um hospital. O conteúdo sugere que um profissional de saúde morreu de covid-19 tratando pessoas infectadas pelo novo coronavírus, ao mesmo tempo que a população frequenta lojas, centros e shoppings “como se nada estivesse acontecendo”. Porém, a imagem foi tirada de contexto para ilustrar a narrativa.

Na verdade, a foto mostra uma homenagem ao médico chinês Zhao Ju, que morreu em setembro de 2016, aos 41 anos. A causa da morte foi a ruptura de um aneurisma cerebral, descoberto enquanto ele prestava serviços voluntários em Shannan, no Tibete, região autônoma chinesa ao norte do Himalaia. As informações constam em reportagem do canal de notícias internacional CGTN, com sede em Pequim, na China, publicada em 30 de setembro de 2016, mais de três anos antes do início da pandemia.

De acordo com a CGTN, os colegas médicos foram fotografados prestando homenagem a Zhao Ju em um hospital na cidade de Hefei, capital da província de Anhui, na China, onde trabalhava anteriormente. A família do médico respeitou seus últimos desejos e doou seus rins, fígado e córneas.

Apesar de usar uma imagem sem qualquer relação com a pandemia do novo coronavírus, é fato que profissionais de saúde brasileiros estão expostos ao risco de contaminação. Relatório divulgado pelo Ministério da Saúde aponta que, até 12 de junho, 83 mil trabalhadores da área testaram positivo e 169 morreram por covid-19.

No total, o Brasil registrou 960.309 casos confirmados e 46.665 óbitos até esta quarta-feira, 17, segundo levantamento realizado pelo consórcio formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL junto às secretarias estaduais de saúde. Foram contabilizados 31.475 novos casos e 1.209 mortes em 24 horas.

