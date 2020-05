Foto de galpão com remédios é tirada de contexto para criticar combate à covid-19 no Pará

Imagens oficiais do governo do Pará foram tiradas de contexto por publicações no Facebook para atacar a política de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus do governador Helder Barbalho (MDB). O boato afirma que o chefe do Executivo estadual estaria escondendo os remédios em um galpão para não distribuí-los aos pacientes com covid-19.

A imagem dos medicamentos armazenados em um galpão foram publicadas pelo próprio governador em sua conta oficial no Twitter em 7 de abril. “Hoje começam a ser distribuídos, para hospitais com capacidade de atender pacientes de covid-19 na rede pública e privada, 74,9 mil comprimidos de azitromicina (500mg) e 90,7 mil comprimidos de hidroxicloroquina (400mg)”, escreveu Barbalho, que disse também que a droga seria utilizada “em nível hospitalar mediante prescrição médica”.

Hoje começam a ser distribuídos, para hospitais com capacidade de atender pacientes de covid-19 na rede pública e privada, 74,9 mil comprimidos de azitromicina (500mg) e 90,7 mil comprimidos de hidroxicloroquina (400mg). pic.twitter.com/LG2cAJhZcY — Helder Barbalho (@helderbarbalho) April 7, 2020

Em sua página oficial no Instagram, a Secretaria de Estado de Saúde Pública informou que os “todos os hospitais que solicitaram os medicamentos foram atendidos tanto da rede pública como da rede privada”. A Secretaria informou, ainda, que a falta dos medicamentos na rede farmacêutica comercial é “reflexo da falta dos produtos no mercado nacional” e que o Estado “não tem gerência sobre as redes farmacêuticas”.

A hidroxicloroquina é um antimalárico autorizado pelo Ministério da Saúde como terapia paralela ao tratamento dos infectados pelo novo coronavírus. Ela se tornou pivô da disputa ideológica no âmbito da pandemia. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) defende a ampla disponibilização do medicamento no tratamento dos doentes, embora autoridades da Saúde e pesquisadores afirmem que não há estudos suficientes sobre sua eficácia e segurança no tratamento dos pacientes.

Já a azitromicina é um antibiótico usado como terapia de suporte no tratamento de pessoas infectadas com a Covid-19.

