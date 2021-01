Foto de carregamento de cilindros de oxigênio é da White Martins, não de fábrica da LG

A empresa LG Electronics suspendeu temporariamente a produção de ar condicionado para disponibilizar oxigênio para o sistema hospitalar de Manaus, após determinação do governo estadual do Amazonas. Publicações no Facebook, no entanto, usam uma imagem fora de contexto para divulgar essa notícia. Uma foto com vários cilindros verdes de oxigênio faz parte de um carregamento da White Martins para ajudar na crise de abastecimento do insumo para atendimento das vítimas da covid-19

As fotos foram divulgadas pelo Governo Estadual do Amazonas, e registram o momento em que policiais militares realizavam a escolta do carregamento de suprimentos. A imagem é do dia 14 de janeiro, data em que cerca de 150 cilindros chegaram pelo Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e foram entregues à Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), na Zona Sul de Manaus.

Na semana passada, a Secretaria de Saúde do Amazonas determinou a requisição administrativa de “eventual estoque ou produção de oxigênio” de dezessete empresas para abastecer hospitais do Amazonas. Entre elas estão as montadoras e produtoras de eletrodomésticos localizadas no Polo Industrial de Manaus (PIM): Gree Eletric, Moto Honda, Yahama Motor, Electrolux, TPV, Whirlpool, Sodecia da Amazônia, Denso Industrial da Amazônia, Caloi, Flextronics International, Semp TCL, Ventisol, Carrier, Daikin, Samsung, Cometais, além da LG Eletronics.

A LG informou que suspendeu temporariamente a produção de aparelhos de ar condicionado e que as atividades seriam retomadas em breve.

A agência de checagem Aos Fatos também desmentiu o boato que circula nas redes sociais.

