Foto de aniversário de Haddad é tirada de contexto para acusar petista de furar quarentena

Circula nas redes sociais uma foto do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) batendo palmas sozinho, em frente a um bolo de aniversário, com uma pilha de pratos na mesa. As legendas acusam o petista de mentir sobre o isolamento contra a covid-19 — dando a entender que Haddad teria celebrado a data com vários convidados, contrariando as medidas de prevenção.

A foto, porém, é antiga e foi tirada de contexto. O Estadão Verifica fez uma pesquisa reversa da imagem e a encontrou publicada por vários perfis no Twitter ao longo do ano passado. O registro mais antigo é de 25 de janeiro, que é a data de aniversário de Haddad, conforme consta em seu registro de candidatura a presidente nas eleições de 2018. Procurada pela reportagem, a assessoria de Fernando Haddad confirmou que a fotografia foi tirada naquela data.

Mesmo que o registro fosse deste ano, também não faria sentido a alegação do boato. O primeiro caso de covid-19 foi confirmado apenas em 26 de fevereiro, cerca de um mês após a data. Além disso, o governo estadual decretou quarentena em São Paulo somente em 24 de março, ou seja, 50 dias depois.

A Agência Lupa e o Fato ou Fake, do portal G1, também desmentiram esse boato.

