Foto antiga de aglomeração em agência da Caixa é usada em boato sobre auxílio de R$ 600

É falso que o auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais tenha causado aglomeração de pessoas em frente a uma agência da Caixa Econômica Federal, ao contrário do que afirmam posts no Facebook. As fotos usadas nas postagens da rede social são antigas; foram tiradas em 2013 no Recife. Além disso, o valor do auxílio não foi liberado — o presidente Jair Bolsonaro ainda precisa sancionar o decreto aprovado no Senado na segunda-feira, 30.

Bolsonaro disse que assinaria o decreto que institui o pagamento a trabalhadores informais, intermitentes e empreendedores individuais nesta quarta-feira, 1. Na terça-feira, 31, o presidente havia feito a mesma promessa. A demora na sanção provocou descontentamento nas redes sociais, e usuários do Twitter usaram a hashtag #PagaLogoBolsonaro para reclamar. A aprovação do valor pelo Congresso foi motivada pela pandemia do novo coronavírus.

A foto da aglomeração de pessoas em frente à Caixa foi tirada em 2013 após se espalhar o boato de que o auxílio do Bolsa Família seria suspenso. A imagem foi feita por Wanessa Andrade, da TV Globo, e foi publicada em reportagem do G1 sobre o assunto.

