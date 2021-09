Vídeo com fila de pessoas comprando camiseta de apoio a Bolsonaro é de 2018

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro resgataram um vídeo antigo e o compartilham como se fosse atual para exagerar a adesão popular às manifestações marcadas para 7 de setembro. O vídeo, de 2018, mostra pessoas numa fila para comprar camisetas com o rosto de Bolsonaro em uma barraca da rua 25 de março, no centro de São Paulo. Ele é compartilhado no WhatsApp com a mensagem “Povo hoje se preparando para o 7 de Setembro”. Leitores solicitaram a checagem deste conteúdo por meio do número de WhatsApp do Estadão Verifica, (11) 97683-7490.

O primeiro sinal que chama a atenção para a possibilidade de o vídeo ser antigo é que nenhuma pessoa está usando máscara. Como estamos na pandemia, é de se esperar que pelo menos alguém aparecesse vestindo o item de proteção.

Além disso, ao final do vídeo é possível ouvir uma mulher gritar: “Quem aí vai votar no Bolsonaro?” Esse é um indício de que o vídeo seria de 2018. Naquele ano, o Estadão mostrou que comerciantes ambulantes da rua 25 de março — local de comércio popular de São Paulo — vendiam até 300 camisetas por dia com apoio a Bolsonaro.

Uma busca no Twitter com as palavras-chave “camisa”, “Bolsonaro” e “25 de março” mostra que os vídeos mais antigos foram postados em setembro de 2018. Isso comprova que trata-se de uma gravação daquele ano.

Nas redes

O vídeo foi postado no TikTok no final de agosto sem a informação de que seria antigo. Ele é acompanhado da hashtag “eleicao2022” na legenda, reforçando a impressão de ser recente. Esse vídeo foi visualizado ao menos 300 mil vezes só nesta plataforma.

Já no Twitter, foi compartilhado também em agosto pelo jornalista Jorge Serrão. Sem dizer que o vídeo é antigo, questiona: “Por que não tem ninguém fazendo o mesmo para adquirir uma camiseta do Lula?” Essa postagem teve ao menos 9 mil reações.

Apoiadores do presidente marcaram manifestações para o feriado de 7 de setembro em todo o País. Bolsonaro incentiva os movimentos e deve comparecer aos atos de São Paulo e Brasília. Ele usa as manifestações como forma de pressionar o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que conduzem inquéritos contra ele e aliados.