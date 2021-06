Em CPI, ex-secretário da Saúde do Amazonas faz alegações falsas sobre crise do oxigênio em Manaus

Ex-secretário da Saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo depõe nesta terça-feira, 15, à CPI da Covid. Ele responde a perguntas dos senadores a respeito do colapso no sistema hospitalar do Estado, ocorrido em janeiro. Durante a sessão, Campêlo fez alegações falsas sobre o gerenciamento da crise do oxigênio em Manaus. Leia a checagem do Estadão Verifica.

Falta de oxigênio em Manaus

O que Campêlo disse: que durante visita a Manaus da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, no dia 4 de janeiro, não houve necessidade de avisar sobre falta de oxigênio no Estado. “Nessa data, ainda não havia sinais desse tipo de necessidade. A empresa não sinalizava e o consumo de oxigênio estava na média”, afirmou.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. A Secretaria da Saúde do Amazonas sabia pelo menos desde 23 de novembro que a quantidade de oxigênio hospitalar contratada com a fornecedora, a empresa White Martins, seria insuficiente para atender à alta demanda provocada pela covid-19, de acordo com reportagem publicada pelo Estadão em janeiro. Naquela data, a secretaria elaborou um projeto básico para compra de quantidade extra do insumo com a White Martins. O órgão aumentou o valor do contrato com a empresa em 25%.

No projeto de compra, a secretaria registrou que o Departamento de Logística foi favorável a fazer uma aquisição maior de oxigênio e extrapolar o aditivo para 46,9% – e não mais de 25%. O pedido, entretanto, foi negado em despacho da Secretaria de Gestão Administrativa do Amazonas, segundo o documento.

Em resposta à reportagem, a White Martins afirmou que seria capaz de atender à alta na demanda se a secretaria tivesse pedido quantidade extra de oxigênio em novembro. Já em julho de 2020 a empresa tinha alertado o governo do Amazonas sobre a necessidade de aumentar o valor do contrato para fornecimento do insumo, de acordo com a CNN.

Na CPI, Campêlo argumentou que não havia como prever que a alta nos casos de covid-19 seria tão grande em janeiro. Ele se contradisse, no entanto, ao afirmar que a secretaria percebeu no final de dezembro que o número de casos no Amazonas estava crescendo de forma diferenciada.

O que Campêlo disse: que houve “intermitência de fornecimento de oxigênio” na rede pública estadual apenas nos dias 14 e 15 de janeiro.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. A fala de Campelo foi rebatida por senadores da CPI, como Eduardo Braga (MDB-AM), Omar Aziz (PSD-AM) e Eliziane Gama (Cidadania-MA). Braga mostrou uma série de vídeos mostrando pessoas comprando cilindros para os seus familiares e denunciando a escassez dos insumos e de leitos na rede hospitalar. Um deles é de uma reportagem da BBC, publicada em 26 de janeiro. O Estadão também noticiou, em 20 de janeiro, que famílias continuavam a virar noites em filas para abastecimento de cilindros.

A White Martins informou em nota de março deste ano que o consumo de oxigênio na Amazonas permaneceu acima de 60 mil metros cúbicos por dia ao longo de 30 dias. Esse número corresponde ao dobro do consumo diário de clientes da empresa no pico da primeira onda da pandemia no Estado. Em 23 de janeiro, a empresa comunicou ter atingido o volume máximo de 80 mil metros cúbicos de oxigênio.

Número de internações no Amazonas

O que Campêlo disse: que em dezembro foram registradas 2,2 mil internações por covid, e em janeiro, 7,6 mil internações.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: os dados estão subestimados. De acordo com a Secretaria de Saúde do Amazonas, em dezembro foram 3.248 hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG). Destas, 2.474 foram confirmadas como casos de covid-19. Em janeiro, foram 10.763 hospitalizações por SRAG. Foram registrados 9.337 casos causados pelo novo coronavírus.

Para se comparar, o período mais crítico no Amazonas até então ocorreu entre 19 de abril e 10 de maio de 2020, com 5.272 internações por síndrome respiratória aguda grave, sendo 3.917 por covid-19.

O que Campêlo disse: que no final de dezembro de 2020, os números de internações no Amazonas ainda não haviam chegado ao mesmo patamar do primeiro pico da pandemia no Estado. “Somente no final de dezembro começamos a notar que havia algo de diferente, que a contaminação estava mais rápida no número de internação e no perfil dos pacientes que chegavam muito agravados”, disse.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Dados oficiais da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) do Amazonas mostram que o número de hospitalizações realmente chegou aos patamares do momento mais crítico da primeira onda no final de dezembro, como afirma o ex-secretário. Porém, desde o começo do mês já havia sinais de agravamento da situação.

O painel de monitoramento indica que o número de internações se estabilizou no Amazonas entre as semanas epidemiológicas 26 (21 a 27 de junho) e 49 (29 de novembro a 5 de dezembro). Mas esse período é seguido por um crescimento contínuo a partir da semana 50 (6 a 12 de dezembro) — com uma explosão de notificações na semana 53 (27 de dezembro a 2 de janeiro).

O calendário epidemiológico de 2020, para checagem de datas por semana, pode ser acessado neste link.

O que Campêlo disse: que aglomerações no feriado de 7 de setembro fizeram com que a taxa de internação das UTIs da rede privada aumentasse.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdade. Em setembro do ano passado, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS) alertou por nota que, apesar da desaceleração da queda de números de casos, o Estado registrava um aumento na ocupação de leitos clínicos e de UTI nas redes de saúde pública e privada. O texto destaca que houve um crescimento de 30% na ocupação dos leitos clínicos da rede privada e atribui a situação ao desrespeito de medidas não farmacológicas de combate à pandemia.

“Essa desaceleração na queda de casos e aumento de internações é reflexo das aglomerações, cada vez mais frequentes, ocasionadas por uma parcela significativa da população que não adotou e, cada vez mais, está abandonando as medidas não farmacológicas preconizadas (como distanciamento social, não aglomeração, uso constante de máscara e lavagem frequente das mãos)”, diz a nota publicada pela FVS.

Ações da secretaria no combate à pandemia

O que Campêlo disse: que o hospital de referência Delphina Aziz foi ampliado de 3 para 6 andares e hoje opera com capacidade máxima, de 180 leitos de UTI e 342 leitos clínicos.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. De acordo com nota divulgada em outubro pelo Governo do Estado do Amazonas, o Hospital Delphina Aziz operou apenas com os três primeiros andares ativados entre a sua inauguração, em 2014, até os meses de “abril e maio” de 2020. O número de leitos gerais teria passado de 132 para 350, e os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de 50 para 100, segundo o governador Wilson Lima.

Campêlo não menciona, porém, o fato de que o sistema de saúde do Amazonas entrou em colapso pela primeira vez em abril de 2020, com a primeira onda de covid-19 no Estado, sendo que o hospital foi um dos que chegaram ao limite de ocupação já naquele momento. Além disso, a abertura de leitos foi gradual.

Exclusivamente para a covid-19, o painel de transparência da Secretaria de Saúde do Amazonas informa que o Hospital Delphina Aziz conta atualmente com um total de 172 leitos clínicos e 167 de UTI. O número geral, que inclui outras especialidades, não é informado.

O que Campêlo disse: que foram contratados mais de 2 mil profissionais de saúde “na segunda alça epidêmica”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Uma nota da Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam) informa que, de outubro a março de 2021, foram contratados 2.089 profissionais da saúde em regime emergencial para auxiliar o atendimento médico no âmbito da pandemia de covid-19. A maior parte dos colaboradores, no entanto, foi recrutada somente a partir da crise no sistema de saúde amazonense, no início deste ano.

Em 6 de janeiro, a secretaria publicou uma portaria para a abertura de um processo de contratação direta de 1,4 mil profissionais da saúde, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, entre outras ocupações. A Susam convocou colaboradores a partir de um banco de dados do Ministério da Saúde e também propôs a profissionais que já atuavam na rede de saúde amazonense dobrar a carga horária de trabalho.