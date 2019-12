Em ataque a governadora do RN, fotografia é alterada para simular erro ortográfico

Não é verdade que a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), tenha tirado foto com um cartaz com erro ortográfico na frase “eu digo não à redução da maioridade penau”. A fotografia original, tirada em 2015, traz a palavra “penal” grafada da maneira correta.

Com uma ferramenta de busca reversa de imagem, é possível encontrar publicações de blogs de março de 2015 que demonstram que Fátima postou a foto com o cartaz em seu Facebook (atualmente, a publicação está fora do ar). Na época, ela era senadora e se posicionou repetidas vezes durante seu mandato contra propostas para reduzir a maioridade penal para 16 anos.

Este conteúdo foi selecionado por meio da parceria entre Estadão Verifica e Facebook e também foi checado por Agência Lupa e AFP no início de novembro. A imagem falsa voltou a ser publicada na rede social no sábado, 7, e obteve 3,6 mil compartilhamentos desde então.