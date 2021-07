É falso que gestão Biden registre mesmo número de óbitos por covid que governo Trump

Um post no Instagram faz uma comparação incorreta entre o número de mortes por covid-19 nos Estados Unidos sob a gestão de Donald Trump e Joe Biden. A postagem diz que “em 6 meses (de governo Biden), morreu a mesma quantidade (de pessoas) que morreu no ano passado inteiro (no governo Trump)”, mas os dados oficiais não sustentam essa alegação. Na realidade, foram contabilizadas 187.215 mortes por covid-19 durante a gestão do democrata, e 410.157 sob administração do republicano.

Além disso, a comparação iguala períodos de tempo muito diferentes — 11 meses de governo Trump e cinco de Biden — com características distintas. A vacinação contra covid nos EUA começou em dezembro de 2020 e, quando o democrata assumiu a presidência, 14,2 milhões de americanos já haviam recebido a primeira dose de vacina, sendo que 2,1 milhões estavam completamente imunizados.

Postagem desconsidera período da gestão republicana durante mês mais mortal da pandemia. Foto: Reprodução

A postagem no Instagram, que alcançou ao menos 6,6 mil interações, diz que “ano passado morreram em média 350 mil pessoas nos EUA. Só esse ano que Biden tomou posse, morreram 600 mil pessoas no total”. O autor do post ainda questiona se “Biden é genocida ou a culpa é do Bolsonaro?”

De fato, os Estados Unidos perderam 345.398 vidas para a covid-19 em 2020. No entanto, considerando-se as mortes até 19 de janeiro de 2021, último dia de governo Trump, são 410.157 óbitos. Já o governo Biden contabilizou, entre 20 de janeiro e 24 de junho, data da postagem checada, 187.215 óbitos (45,6% do observado com seu antecessor). Os dados são da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A publicação engana ao desconsiderar que Joe Biden só tomou posse em 20 de janeiro. Ao não dizer isso, o número de mortes atribuídas ao seu governo é inflado, uma vez que janeiro foi o mês mais mortal da pandemia nos Estados Unidos.

Estes dados são confirmados pela Universidade Johns Hopkins. Ao analisar a curva de casos e óbitos confirmados, é possível ver que o final do mandato de Trump é marcado por um aumento expressivo nos registros. Em contrapartida, Biden assume no topo da curva e depois os registros começam a cair.

Entre as principais causas apontadas para a queda no número de mortes nos EUA está a imunização. As primeiras doses começaram a ser aplicadas ainda em dezembro de 2020, mas a campanha de vacinação em massa ganhou mais tração a partir de janeiro. Um levantamento da agência internacional Associated Press com dados de óbitos em maio identificou que apenas 0,8% deles ocorreram entre pessoas totalmente vacinadas.

