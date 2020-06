É falso que funcionários de empresa de medição de luz sejam assaltantes

Uma foto mostrando dois homens vestindo uniformes da empresa “HR”, a serviço da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL Paulista), obteve grande alcance no Facebook ao afirmar que seriam criminosos aproveitando a pandemia de covid-19 para invadir residências. O boato afirma que os indivíduos estariam “batendo nas portas para falar do coronavírus”, mas as pessoas não deveriam permitir a entrada porque se tratariam de “assaltantes”. A história, no entanto, é falsa.

Procurada pela reportagem, a CPFL Paulista esclareceu “que os colaboradores em questão são funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviços à companhia para leitura dos medidores, e estavam devidamente identificados com crachás, uniformes, veículo com identificação da empresa e com ordem de serviço para a atividade”. Não há justificativa, portanto, para que estivessem fazendo algum tipo de campanha ou ação sobre o novo coronavírus, como afirma o boato.

A distribuidora acrescenta que realiza inspeções nos medidores de energia elétrica “de forma rotineira”, mas os clientes podem entrar em contato pelo número 0800 010 1010 em caso de dúvida sobre a necessidade de qualquer atendimento. A CPFL sugere que o cliente solicite o número da nota de serviço aos funcionários e confirme a informação com o atendente ao telefone. “Caso não seja possível realizar a confirmação no momento, a orientação da empresa é de que o cliente não permita a execução do serviço e não assine ou entregue qualquer documento”, destacou em nota.

Em uma das postagens falsas no Facebook, a reportagem identificou o comentário de um dos homens que aparece na foto, confirmando que a história é falsa. Ele diz que acionou advogados para tomar “as medidas cabíveis” sobre o boato. “Sou um dos ‘bandidos’ que aparece nessa imagem. (…) Fica o alerta a quem compartilha, também incorre em crime”, escreveu o homem, que mora em São José do Rio Preto (SP). O Estadão Verifica tentou entrar em contato para buscar mais detalhes, mas não obteve resposta até a publicação desta notícia.

A reportagem também entrou em contato com o Grupo TCM, de Assis (SP), do qual a empresa “H.R. Serviços de Leitura e Entrega de Contas de Energia” fazia parte até mudar a razão social, recentemente, para “Lec Brasil Gestão Comercial”. Também foi perguntado à Secretaria da Segurança Pública de São Paulo sobre a existência de boletins de ocorrência relatando caso semelhante ao descrito nas redes sociais. Ainda não houve retorno de ambas. Até esta segunda-feira, 15, as postagens falsas tinham alcançado mais de 39 mil compartilhamentos e 940 mil visualizações no Facebook.

