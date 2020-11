É falso que foram divulgados novos valores de multas e mudanças na renovação da CNH

Um texto que circula no Facebook e no WhatsApp divulga valores exagerados de multas de trânsito. Uma postagem com mais de 12 mil compartilhamentos afirma que houve aumento nos valores das multas e mudanças na troca do extintor de incêndio veicular, além de novas regras para a troca da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Isso não é verdade. O Ministério da Infraestrutura esclarece que não houve nenhum reajuste recente.

O Estadão Verifica identificou que o mesmo texto sobre “novas multas” circula desde 2016, o que mostra que de fato os valores não são atuais. Em outubro deste ano, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sancionou o novo Código de Trânsito Brasileiro com algumas mudanças que entram em vigor em abril de 2021, mas nenhuma delas se refere a aumento de multas.

De acordo com o Ministério da Infraestrutura, não houve mudanças em relação à troca do extintor de incêndio. Segue em vigor a Resolução Contran nº 556, de 17 de setembro de 2015, que torna opcional o uso do equipamento de segurança para automóveis, utilitários, camionetas, caminhonetes e triciclos de cabine fechada. Ou seja, nestes casos, os condutores destes veículos não podem ser autuados por ter o extintor vencido ou mesmo por não tê-lo.

Em relação à renovação da CNH, segundo o Ministério, também não houve alteração. A exigência de atualização é apenas para as carteiras vencidas por mais de cinco anos.

Veja nesta tabela os valores cobrados por infração de trânsito

