É falso que Europa tenha ‘interditado’ vacinas chinesas

São falsas postagens nas redes sociais que afirmam que “a vacina chinesa” — sem citar qual — teria sido “interditada em toda a comunidade europeia”. A agência reguladora European Medicines Agency (EMA), análoga à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), informou ao Estadão Verifica que ainda não recebeu o pedido de análise de nenhuma vacina contra a covid-19 produzida por laboratórios chineses. Este conteúdo foi compartilhado ao menos 1,7 mil vezes no Facebook.

Por meio de e-mail enviado em 16 de dezembro de 2020, a agência reguladora informou que “até o momento, a EMA não recebeu o pedido (de análise) para autorização a nenhuma vacina chinesa”.

Leia Também Veja todas as checagens sobre coronavírus publicadas pelo Estadão Verifica

As informações sobre análises de pedidos de autorização de vacinas na Europa estão disponíveis na internet. Até o momento, a EMA avalia os imunizantes das empresas Janssen (Bélgica), Oxford-AstraZeneca (Reino Unido), Moderna (EUA) e BioNTech (EUA). Esta última foi autorizada e está sendo aplicada no Reino Unido e nos Estados Unidos, o que motivou a agência reguladora europeia a marcar uma reunião extra em 21 de dezembro para agilizar o processo da possível aprovação.

Vacinas chinesas

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), atualmente cinco vacinas de laboratórios chineses estão na fase 3 de testes clínicos, a mais avançada. São elas:

Laboratório Sinovac — conhecida como CoronaVac, usa a tecnologia do vírus inativado (sem capacidade de causar infecção). Tem parceria de testes e produção com o Instituto Butantan, de São Paulo, em 17 centros de pesquisa.

Laboratório Sinopharm/Instituto de Produtos Biológicos de Wuhan — usa a tecnologia do vírus inativado (sem capacidade de causar infecção).

Laboratório Sinopharm/Instituto de Produtos Biológicos de Pequim — usa a tecnologia do vírus inativado (sem capacidade de causar infecção).

Laboratório CanSino/Instituto de Biotecnologia de Pequim — utiliza um vírus geneticamente modificado para conter trechos do DNA do coronavírus que serão reconhecidos pelo corpo humano para criar anticorpos.

Laboratório Anhui Zhifei Longcom/Academia Chinesa de Ciências — baseia-se na tecnologia de “proteínas subunitárias”. Isso quer dizer que ela utiliza uma proteína específica do novo coronavírus (S) para gerar os anticorpos.

A vacina Coronavac foi politizada em meio à disputa entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). Bolsonaro chegou a comemorar a paralisação dos testes por causa da morte por suicídio de um voluntário e desautorizou o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, a assinar um memorando de intenção de compra da Coronavac.

Doria, por sua vez, passou na frente do Ministério da Saúde e anunciou o início da vacinação no Estado para 25 de janeiro, mesmo que o Instituto Butantan ainda não tenha apresentado os resultados da fase 3 dos testes. O Butantan diz que vai apresentar os resultados juntamente com o pedido de autorização até 23 de dezembro.

O Estadão Verifica fez esta checagem baseado em informações científicas e dados oficiais sobre o novo coronavírus e a covid-19 disponíveis no dia 16 de dezembro de 2020.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

Um pré-requisito para participar da parceria com o Facebook é obter certificação da International Fact Checking Network (IFCN), o que, no caso do Estadão Verifica, ocorreu em janeiro de 2019. A associação internacional de verificadores de fatos exige das entidades certificadas que assinem um código de princípios e assumam compromissos em cinco áreas: apartidarismo e imparcialidade; transparência das fontes; transparência do financiamento e organização; transparência da metodologia; e política de correções aberta e honesta. O comprometimento com essas práticas promove mais equilíbrio e precisão no trabalho.