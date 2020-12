É falso que Cristina Kirchner apareça sendo vacinada sem agulha nem seringa; imagem antiga e manipulada alimenta campanha negacionista

Viralizou fora de contexto uma foto da vice-presidente argentina Cristina Kirchner supostamente sendo vacinada contra a covid-19 “sem agulha, sem luvas, sem seringa e sem máscara”. A imagem original foi clicada em 2013, durante a campanha de imunização contra a gripe. Este conteúdo já foi compartilhado ao menos 4,3 mil vezes no Facebook.

O Estadão Verifica utilizou o mecanismo de busca reversa do Google para identificar outras vezes em que a foto foi postada. Ela foi compartilhada no perfil oficial do Twitter de Kirchner em 21 de março de 2013, época em que ela era presidente do país.

“Hoje, recebendo a vacina antigripal, gratuita, da Campanha Nacional de Vacinação que começamos na terça-feira passada”, escreveu a mandatária.

Hoy, recibiendo la vacuna antigripal, gratuita, de la Campaña Nacional de Vacunación que empezamos el martes pasado. pic.twitter.com/m6O4jYqKhU — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 22, 2013

Ao comparar a imagem do boato com a original, é possível ver que a foto foi manipulada digitalmente. Isto porque ela mostra, sim, uma seringa de cor azul-claro sendo aplicada em Kirchner.

A Argentina se tornou nesta terça-feira, 29, o quarto país da América Latina a começar um programa de vacinação em massa contra a covid-19. Na semana passada, o país recebeu 300 mil doses da Sputnik V, vacina desenvolvida por cientistas russos. Os primeiros imunizados serão os profissionais de saúde.

