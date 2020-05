Dirigir sem usar máscara não configura infração de trânsito

Um boato que viralizou no Facebook afirma que motoristas que não usarem máscara serão multados pela Polícia Militar e pelo Departamento de Trânsito (Detran). Algumas versões dizem que também a Guarda Civil Metropolitana (GCM) vai aplicar multas. As postagens não informam em qual localidade estaria valendo a restrição. O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) nega que haja previsão legal para tal medida.

De acordo com o órgão executivo máximo do Sistema Nacional de Trânsito, não existe regra sobre multa e perda de pontos na carteira de motorista nessa situação, nem no Código de Trânsito Brasileiro nem em regulamentações do Denatran ou em deliberações do Conselho de Trânsito (Contran).

Diferentes versões do boato são compartilhadas pelo menos desde 30 de abril. Elas afirmam que a penalização deve-se por “dirigir sem uso de itens de segurança” e resulta em 3 pontos na carteira. O texto ainda aponta multa de R$ 128 para o motorista e para cada passageiro sem a máscara.

As publicações se espalharam rapidamente e levaram os Detran de alguns Estados a negar o boato. “Multa para motoristas que estiverem dirigindo sem máscara é fake news”, informou o órgão no Paraná. Já o Detran no Ceará lembra que “o Código de Trânsito Brasileiro não prevê a aplicação de qualquer tipo de multas ou penalidade pela ausência de máscaras, logo, não configura infração de trânsito.”

Em São Paulo, o Decreto Nº 59.384, de 29 de abril de 2020, determinou a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial no âmbito do serviço de transporte municipal de passageiros. A Portaria Nº 090, de 2 de maio de 2020, foi editada pela Secretaria Municipal de Mobilidade e de Transportes como um complemento ao Decreto. Ela diz que é obrigatório o uso de máscara por motoristas de ônibus, táxis e motoristas de aplicativos, mas não estabelece nenhum tipo de penalidade.

Este boato também foi checado pela AFP, Aos Fatos e Agência Lupa.

