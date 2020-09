Dia Nacional do Evangelho foi sancionado por Dilma, não por Bolsonaro

Uma postagem com mais de 2,4 mil compartilhamentos no Facebook parabeniza o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por ter sancionado uma lei que instituiu o 31 de outubro como Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. Mas a legislação foi publicada no Diário Oficial em 13 de janeiro de 2016, assinada pela então presidente Dilma Rousseff (PT).

A lei 13.246/2016 estabelece a data comemorativa, durante a qual deve-se dar “ampla divulgação à proclamação do Evangelho, sem qualquer discriminação de credo dentre igrejas cristãs”.

A postagem analisada festeja o fato de que “31 de outubro não é mais dia das bruxas no Brasil”. Nessa data, celebra-se o Halloween nos Estados Unidos. A tradição norte-americana foi adotada por alguns brasileiros, mas não é uma data comemorativa oficial no País.

O projeto de lei que estabelece a data da Proclamação do Evangelho foi proposto pelo deputado federal Neucimar Fraga (PL/ES) em 2003. Na justificativa do texto, o parlamentar diz que “na atual situação do mundo vivenciamos uma violência generalizada contra a sociedade e uma diversificação de costumes que destroem a instituição mais sagrada que é a família” e que por isso seria urgente divulgar a mensagem de Jesus.

Em 2017, o deputado federal Chico Alencar (PSOL-RJ) propôs que o 31 de outubro fosse proclamado como Dia do Saci. O projeto de lei ainda tramita na Câmara. “A comemoração do Halloween no Brasil – como tantas outras celebrações da cultura norte-americana de forte apelo comercial – tem atraído cada vez maior número de jovens e crianças”, diz a justificativa do projeto. “Criar, na mesma data, o ‘Dia do Saci’ é, portanto, uma forma de se oferecer à juventude brasileira a alternativa de festejar as manifestações de sua própria cultura”.

Fato ou Fake e Boatos.Org também publicaram checagens sobre esse assunto.

