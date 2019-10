Cuidado com as receitas mágicas: não há evidências de que vinagre mate mosquitos

Um vídeo viral no Facebook sugere uma solução mágica para acabar com os mosquitos: um potinho com vinagre ao lado da cama. Não há, porém, evidências científicas de que isso funcione, de acordo com o pesquisador José Bento Pereira Lima, chefe do Laboratório de Fisiologia e Controle de Artrópodes Vetores do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz). “Não existe estudo mostrando que isso é eficiente”, afirmou.

O pesquisador conta que viu o vídeo e até chegou a fazer um experimento caseiro. “Nesse experimento que a gente fez, claro, não teve nenhum controle, os mosquitos continuaram muito bem, obrigado”, relatou.

De acordo com a Fiocruz, o vinagre pode no máximo espantar, e não matar, os pernilongos, assim como ocorre com a citronela. As duas substâncias têm cheiros fortes, que repelem os insetos. A assessoria de imprensa da instituição informou que a Fiocruz não recomenda “receitas mágicas” para matar mosquitos. Para o Aedes aegypti, vetor da dengue, o conselho é verificar semanalmente os criadouros do inseto.

O Estadão Verifica tentou entrar em contato com a autora do vídeo, mas não obteve resposta. Este conteúdo foi selecionado para checagem por meio da parceria com o Facebook. Para sugerir verificações, envie uma mensagem para (11) 99263-7900.