Homem que posou ao lado de Cristina Kirchner em fotos antigas não é o autor de atentado contra ela

Esta checagem foi publicada pelo site argentino Chequeado. Leia o original em espanhol.

Um vídeo no TikTok engana ao dizer que Fernando Sabag Montiel, autor do atentado contra Cristina Kirchner, teria posado em fotos ao lado da vice-presidente argentina. O vídeo resgata imagens antigas para sugerir que o agressor seria correligionário dela e que o ataque foi forjado, mas a pessoa que aparece nas imagens não é Montiel. Trata-se de Ignacio Barbieri, que confirmou em suas redes sociais ser o rapaz nas fotos.

O vídeo começa mostrando uma foto da vice-presidente ao lado de apoiadores. Uma flecha aponta para ela e outra para o homem que alega ser Fernando, o autor do atentado. A foto foi tirada em um evento estudantil, em 2016. O rapaz na verdade é Ignacio Barbieri, que destacou que não possui características físicas parecidas com o agressor da vice-presidente.

Barbieri já havia postado a foto utilizada no boato em várias oportunidades. A primeira vez foi no dia seguinte ao encontro com Kirchner, em 31 de julho de 2016. Ele voltaria a postar em 9 de dezembro de 2019 (um dia antes da posse de Alberto Fernández, eleito na chapa com Cristina) e 19 de fevereiro de 2020 (aniversário da vice-presidente).

Em uma segunda imagem utilizada no vídeo viral, Kirchner aparece sentada em uma mesa. Barbieri está logo atrás dela, tirando uma foto com o celular. Essa cena também foi registrada no evento com estudantes. O discurso da vice-presidente foi gravado em vídeo e está disponível no canal do YouTube dela. A partir de 4:00, é possível ver o momento em que o correligionário sentou atrás de Kirchner (veja abaixo).

Cristina Kirchner sofreu uma tentativa de assassinato, em 1º de setembro, em Buenos Aires. O autor do atentado é um brasileiro filho de um chileno com uma argentina. Ele tem antecedentes criminais e supostas ligações com grupos extremistas.

As investigações sobre o caso estão em andamento. Peritos argentinos perderam as informações do celular do agressor. O conteúdo era considerado fundamental para a averiguação da participação de mais pessoas no atentado e se o ato teria sido premeditado. Nesta segunda-feira, 5, a polícia prendeu a namorada de Fernando.

O Estadão Verifica já mostrou ser falso que a arma utilizada pelo agressor fosse uma pistola de água. Também não é verdade que canais de notícia tenham noticiado o atentado antes de ele ocorrer.

Leitores solicitaram a checagem deste conteúdo pelo WhatsApp do Estadão Verifica, 11 97683-7490. No TikTok, o vídeo foi visto mais de 563 mil vezes.