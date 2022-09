Não, arma usada contra Cristina Kirchner não era uma pistola de água

É falso que a arma usada no ataque contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, seja uma pistola de água. O brasileiro Fernando Sabag Montiel, de 35 anos, tentou atirar na vice-presidente com uma pistola semiautomática Bersa Thunder 380, de fabricação argentina. De acordo com o presidente argentino, Alberto Fernández, a arma estava carregada com cinco munições. Ainda não se sabe o motivo pelo qual a pistola não disparou. O atentado ocorreu na noite de quinta-feira, 2, em Buenos Aires.

O boato de que a arma seria uma pistola de água circula em vídeo no WhatsApp, enviado por leitores do Estadão Verifica ao número (11) 97683-7490. No vídeo, um homem afirma que analisou a filmagem do ataque contra Kirchner e percebeu que um líquido sai da arma usada pelo brasileiro; depois disso, a vice-presidente teria limpado o rosto para se enxugar. Mas o autor do vídeo se aproveita da baixa resolução da filmagem do atentado para fazer essas falsas suposições. Observe abaixo as imagens do ataque — em nenhuma delas é possível ver o tal líquido.

O atentado contra Kirchner foi filmado de diferentes ângulos (veja nos vídeos abaixo). Neles, é possível perceber que a vice-presidente não limpa o rosto, como afirma o vídeo no WhatsApp. Ela leva a mão sobre a cabeça e se abaixa. Em depoimento à polícia, Cristina disse que se abaixou para pegar o livro de um apoiador, que tinha caído no chão. A vice-presidente afirmou não ter percebido que Fernando Montiel apontou uma arma contra ela.

Pistola estava carregada e funcionava

O jornal argentino La Nación publicou uma foto da arma usada pelo brasileiro; ela foi apreendida a poucos metros do local onde ocorreu o atentado, em frente à residência de Kirchner no bairro da Recoleta, na capital do país. Segundo informou a polícia ao jornal, a arma é real e estava apta ao uso. A pistola estava carregada, mas a câmara de disparo estava vazia. A numeração da arma foi parcialmente apagada.

Segundo a polícia, o agressor apertou o gatilho duas vezes, mas a arma não disparou. A pistola em questão tem vários mecanismos de segurança para impedir um disparo acidental; os policiais especulam que esse seja o motivo pelo qual não houve o disparo.

Na sexta-feira, 2, foram apreendidas ao menos 100 balas calibre 9 milímetros e um notebook na casa do brasileiro. Ele se negou a falar em depoimento neste sábado, 3.