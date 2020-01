Coronavírus: site distorce entrevista para sugerir possibilidade de criação de arma biológica

Não é verdade que um analista israelense especializado em guerra biológica tenha afirmado que o novo coronavírus foi fabricado em um laboratório chinês. A alegação foi publicada pelo site Diário do Brasil, que reproduz uma entrevista do jornal conservador Washington Times que distorce uma entrevista de Dany Shoham.

O site de fact-checking do Cazaquistão FactCheck.Kz, integrante da International Fact-Checking Network (IFCN), entrou em contato com Shoham. Ele confirmou ter sido entrevistado pelo Washington Times, mas disse que o site publicou apenas uma parte de sua resposta.

“Me perguntaram sobre uma possível conexão (entre coronavírus e o programa chinês de armas biológicas)”, escreveu Shoham. “E eu sugeri uma possível relação na forma de vazamento de vírus. Mas adicionei que até agora não há evidências ou indicações de que isso tenha ocorrido.”

O israelense adicionou que, até o momento, a origem do vírus parece ser natural, e que são necessárias mais informações sobre o assunto.

O jornal The Washington Post também desmentiu boatos de que o novo coronavírus seja fruto de pesquisas com armas biológicas. Segundo especialistas consultados pelo veículo americano, as propriedades do vírus não condizem com características de organismos criados em laboratórios; além disso, a maioria dos países abandonou seus programas de armas biológicas em função de sua baixa eficiência.

A IFCN reuniu checadores de todo o mundo para trocar informações e colaborar em verificações sobre o novo coronavírus. Veja o trabalho da coalizão aqui (em inglês).

