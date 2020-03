Coronavírus: Fiocruz alerta para mensagem falsa que circula no WhatsApp

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alertou nesta terça-feira, 17, que é falsa a mensagem atribuída à instituição que tem circulado no WhatsApp. A corrente traz erradas sobre as características do novo coronavírus e sobre as características da doença. Confira abaixo os esclarecimentos da Fiocruz sobre esse boato:

“Na mensagem, estão colocadas as seguintes informações falsas:

O coronavírus é maior do que o normal; o diâmetro da célula é de 400 a 500 mícrons e, por esse motivo, qualquer máscara impede a sua entrada no organismo. FALSO

O coronavírus, quando cai sobre uma superfície de metal, permanece vivo durante 12 horas. Lavar as mãos com água e sabão é suficiente para destruí-lo. FALSO

O coronavírus, quando cai sobre um tecido, permanece vivo durante nove horas, portanto, lavar a roupa ou colocá-la ao sol durante duas horas será suficiente para eliminá-lo. FALSO

O vírus só vive nas mãos durante 10 minutos. Assim, usar um desinfetante em gel também o eliminará. FALSO

O vírus exposto a uma temperatura de 26° C a 27° C morre. FALSO

A água que esteja exposta ao sol poderá ser consumida sem qualquer perigo. FALSO

Evitar comer gelados ou pratos frios; os alimentos quentes são mais seguros, visto que o calor elimina o vírus. FALSO

Gargarejar com água morna ou salgada mata os vírus que se alojam nas amígdalas e evita que passem para os pulmões. FALSO

A Fiocruz reforça a importância de compartilhar informações de fontes confiáveis e seguras. No Portal Fiocruz é possível encontrar notícias e orientações sobre a doença e sobre o vírus: portal.fiocruz.br/coronavirus.”

