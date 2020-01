Coronavírus: corrente de WhatsApp dissemina informações falsas sobre prevenção

Não é verdade que o diretor do Hospital das Clínicas (HC) tenha recomendado tomar chá de erva-doce e comer fígado de boi para evitar contaminação pelo novo coronavírus. Este boato, que circula em mensagens de WhatsApp e no Facebook, é antigo e foi reciclado por conta do pânico em torno da epidemia recente.

As recomendações feitas no texto não seguem o padrão da Organização Mundial de Saúde (OMS) e incluem uma informação falsa sobre o medicamento Tamiflu. Além disso, o HC informou que a diretoria médica da instituição não fez nenhum alerta do tipo.

A mensagem de WhatsApp alega que é recomendável tomar chá de erva doce duas vezes por dia para evitar a contaminação por coronavírus — o chá teria a mesma substância que o medicamento Tamiflu, indicado para prevenção da influenza A e B. Nada disso é verdade.

De acordo com a OMS, ainda não existe medicamento para prevenir o contágio pelo novo coronavírus ou tratar seus efeitos. “Alguns tratamentos específicos estão sob investigação, e serão submetidos a testes clínicos”, informa a organização.

Como mostra a bula do Tamiflu disponibilizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o medicamento é composto de fosfato de oseltamivir. O Ministério da Saúde já havia desmentido, em janeiro de 2019, que o princípio ativo seja o mesmo do chá de erva-doce.

Quais são as recomendações da OMS para prevenção do coronavírus

As recomendações da OMS são as mesmas que se aplicam para evitar a exposição a várias outras doenças. Veja a lista:

Limpe frequentemente as mãos usando álcool em gel ou água e sabão; Quando tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o cotovelo flexionado ou com um lenço de papel — jogue o lenço fora imediatamente e lave as mãos; Evite o contato próximo com qualquer pessoa que tenha febre e tosse; Se você tiver febre, tosse e dificuldade para respirar, procure cuidados médicos e compartilhe o histórico de viagens anteriores com o profissional de saúde; Se visitar mercados de animais em áreas que atualmente apresentam casos do novo coronavírus, evite o contato direto sem proteção com animais vivos e superfícies em contato com animais; O consumo de produtos animais crus ou mal cozidos deve ser evitado. Carne crua e leite devem ser manuseados com cuidado, para evitar a contaminação cruzada com alimentos não cozidos, de acordo com boas práticas de segurança alimentar.

