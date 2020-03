Coração de porco é apresentado como humano em postagem enganosa

A foto de um coração infectado foi compartilhada mais de 272 mil vezes no Facebook desde o dia 3 de março com a legenda: “quando você come muito a carne de porco teu coração fica assim”. Mas a imagem não mostra um órgão humano, e sim um coração suíno com cisticercose — infecção causada por um tipo de tênia (verme).

A imagem foi compartilhada inicialmente pela página “Anatomia é” em outubro de 2018, com legenda que informava se tratar de um “caso raro de cisticercose em coração suíno”.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), humanos podem pegar cisticercose ao ingerir carne suína infectada e mal cozida, ou água contaminada. As larvas da tênia podem se instalar em músculos, pele, olhos e no sistema nervoso central, causando sérios prejuízos à saúde.

Mas a doença tem tratamento e é prevenível. O Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos (EUA) recomenda seguir regras de higiene básicas, como lavar as mãos após usar o banheiro e antes de comer; lavar bem vegetais e frutas antes de comê-los; e ingerir comida bem cozida e água potável. Segundo o CDC, a maior incidência da cisticercose é em áreas rurais sem saneamento básico.

A AFP também checou essa imagem.

