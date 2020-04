Concessão da Rede Globo só vence em 2022; Bolsonaro não tem poder de tirar emissora do ar

Vídeos no YouTube com mais de 460 mil visualizações afirmam que o presidente Jair Bolsonaro vai tirar a Rede Globo do ar no dia 21 de abril de 2020. Em uma das gravações viralizadas, um homem diz que a concessão pública da emissora será suspensa. No entanto, o presidente não tem o poder de, sozinho, cassar a concessão pública de uma rádio ou TV — a Constituição Federal estabelece que o cancelamento depende de decisão judicial.

A concessão da Globo vence apenas em 5 de outubro de 2022, de acordo com decreto presidencial assinado em 2008. Antes deste prazo, o cancelamento só pode ocorrer por decisão judicial. O professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Carlos Ari Sundfeld explica que, para tirar a Globo do ar, o Poder Executivo poderia propor uma ação argumentando falha jurídica na concessão ou irregularidade grave por parte da emissora. O processo seria julgado na Justiça Federal, e a Rede Globo poderia entrar com recursos até o Supremo Tribunal Federal (STF).

Mesmo na remota hipótese de que uma ação desse tipo se sustentasse, a TV não sairia do ar imediatamente. “Se o juiz decidisse em favor do cancelamento da concessão, poderia ter efeito imediato, mas é comum em casos de liberdade de expressão que haja o efeito suspensivo do recurso”, explica Sundfeld. “O efeito prático é que a emissora não sairia do ar até que a ação transitasse em julgado”.

Um dos autores da Lei Geral de Telecomunicações, Sundfeld afirma que “as concessões de radiodifusão têm a maior proteção jurídica que existe no Brasil”. Segundo o professor, a legislação foi desenhada de forma a resguardar a liberdade jornalística e de expressão.

Bolsonaro já ameaçou, em outras ocasiões, adotar critérios rígidos para renovar a concessão pública da Globo. No entanto, mesmo que o presidente decidisse pela não-renovação, isso dependeria de “aprovação de, no mínimo, dois quintos do Congresso Nacional, em votação nominal”, de acordo com a Constituição Federal.

O Estadão Verifica consultou o Planalto sobre este boato, mas não obteve resposta até a publicação desta checagem. Procurada, a Rede Globo informou que não iria se posicionar.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook.

