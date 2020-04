Comer alimentos alcalinos não previne infecção pelo novo coronavírus

Esta checagem foi originalmente publicada pelo Health Feedback, parceiro da aliança global CoronavirusFacts. Leia mais sobre a coalizão aqui e veja o link da verificação original aqui.

Uma imagem com a alegação de que comer alimentos alcalinos pode “combater” o SARS-CoV-2, o vírus que causa a covid-19, foi compartilhada pelo menos 800 mil vezes no Facebook desde o início de abril de 2020. Esta alegação é incorreta e revela uma má compreensão fundamental dos princípios científicos básicos.

Em primeiro lugar, os vírus não têm o seu próprio pH. Sarah Stanley, professora associada de doenças infecciosas e vacinologia na Universidade da Califórnia, em Berkeley, explicou à The Associated Press que “o pH é algo que se aplica a uma solução à base de água, o que um vírus não é”.

Além disso, o pH dos diferentes tecidos, sangue e células do corpo são todos muito bem controlados, tal como o ambiente extracelular onde o vírus primeiramente se liga às células. “O corpo mantém um intervalo de pH muito estreito (de 7 a 7,4), que é o espaço em que as reações químicas que nos mantêm vivos são ideais”, escreve Steven Novella, neurologista clínico da Faculdade de Medicina da Universidade de Yale.

“Se o pH se desviar para fora deste intervalo, você ficará gravemente doente”, continua Novella. “Por esta razão, os animais desenvolveram uma série de mecanismos poderosos para manter o sangue e os tecidos dentro deste intervalo muito estreito de pH. Estes mecanismos (numa pessoa saudável) se sobrepõem ao efeito do que quer que você coma ou beba”.

O pH da saliva pode efetivamente variar em função da saúde global, da presença de doença periodontal ou do consumo alimentar, mas a boca não é a única via de entrada para o novo coronavírus e até agora parece não conter a mesma densidade de células contendo os receptores ACE2 aos quais o vírus visa, tal como os outros tecidos do corpo humano. Atualmente, os tecidos tidos como mais vulneráveis à infecção incluem os pulmões, o esôfago, o coração, os rins, a bexiga e os intestinos; mais uma vez, todos eles são rigorosamente controlados em termos de pH.

Finalmente, e talvez mais gritantemente, o post lista os valores de pH errados para todos os alimentos que recomenda comer para combater o SARS-CoV-2. Na verdade, todos os alimentos da lista têm um pH ácido — isto é, abaixo do pH 7 — e não têm pH alcalino, como o post sugere. Além disso, dois dos alimentos, o abacate e o alho, são rotulados com valores de pH que raramente ou nunca são encontrados na natureza, e muito menos em alimentos que as pessoas possam consumir com segurança.

Em resumo, os alimentos com qualquer pH não irão alterar o pH muito controlado dos tecidos visados pelo novo coronavírus. Por conseguinte, uma dieta alcalina não irá prevenir nem tratar a infecção pelo SARS-CoV-2.

