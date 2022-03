Chris Rock não escreveu texto com pedido de desculpas a Will Smith

Não é verdade que o comediante Chris Rock tenha escrito um texto com pedido de desculpas ao ator Will Smith e sua esposa, Jada Pinkett Smith, como afirmam postagens que circulam pelas redes sociais. Não há registro de qualquer declaração pública de Chris Rock com pedido de desculpas após o incidente envolvendo ele e Will Smith na cerimônia do Oscar, realizada no último domingo.

Uma publicitária ligada a Chris Rock desmentiu a autoria do texto, de acordo com checagem sobre o mesmo tema publicada pela Associated Press.

Durante a cerimônia do Oscar, Chris Rock fez uma piada sobre a aparência de Jada Pinkett Smith. Em seguida, foi agredido pelo ator com um tapa no rosto. Rock só comentou publicamente sobre o incidente na noite da última quarta-feira, 30, durante uma apresentação de stand-up. Na ocasião, ele não pediu desculpas ou fez afirmações diretas sobre o desentendimento com Will Smith. Rock disse apenas “estar processando o que aconteceu” e afirmou que “em algum momento vai falar sobre o caso”.

O texto falsamente atribuído a Chris Rock e compartilhado nas redes sociais é escrito em primeira pessoa e começa com a frase: “Como comediante, pode ser difícil entender quais linhas devem ser cruzadas ou não”. “Ontem à noite eu cruzei uma linha que não deveria e paguei o enorme preço da minha reputação”, continua a publicação. Em seguida, o texto apresenta um pedido de desculpas a Will Smith, sua esposa e toda sua família. “Espero que, com o tempo, o perdão possa vir dessa situação e todos possamos ser pessoas melhores e mais atenciosas no final”, finaliza a publicação falsa.

Diferentes postagens no Facebook apresentam essa mesma versão do texto, em português, desde a última terça-feira, 29. Algumas das postagens citam como fonte da declaração outros posts, feitos em inglês por páginas dos Estados Unidos. A postagem mais antiga em inglês foi feita no início da noite de segunda-feira, 28. Desde então, diversas checagens desmentindo as declarações já foram publicadas por sites norte-americanos (veja aqui, aqui, aqui e aqui).

O incidente

Durante a apresentação do prêmio de melhor documentário na cerimônia do Oscar, Chris Rock fez uma piada comparando o cabelo curto de Jada Pinkett Smith com a personagem de cabeça raspado interpretada por Demi Moore, no filme GI Jane, de 1997. Segundos depois, Will Smith, que estava na plateia, subiu ao palco e agrediu Chris Rock com um tapa no rosto. Smith voltou ao seu lugar e gritou em direção a Chris Rock: “Mantenha o nome da minha mulher fora da sua boca”. Jada Pinkett Smith, que também é atriz, sofre de alopecia, condição que provoca a queda de cabelo, e revelou publicamente seu diagnóstico em 2018.

Na mesma noite, Will Smith recebeu o prêmio de melhor ator, por sua participação no filme King Richard: criando campeãs. No discurso de agradecimento, ele se desculpou pelo ocorrido e disse que “o amor te leva a fazer loucuras”. Mais tarde, Smith publicou um texto em suas redes sociais, reafirmando o pedido de desculpas e condenando sua atitude durante a cerimônia.

A Academia de Artes de Hollywood, responsável pela organização do Oscar, publicou um comunicado sobre o ocorrido condenando as ações de Will Smith e dizendo que “não tolera violência” e que estuda alguma punição ao ator. Já Jada Pinkett Smith, alvo da piada de Chris Rock, fez uma publicação em suas redes sociais dizendo apenas: “Essa é uma temporada de cura. E estou aqui para isso”. Ela não mencionou a piada de Chris Rock ou a agressão de Will Smith durante a cerimônia.

