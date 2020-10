Checamos a sabatina de Guilherme Boulos no Estadão: veja o resultado

O candidato do PSOL Guilherme Boulos respondeu a perguntas dos jornalistas do Estadão na série de sabatinas com os postulantes a prefeito de São Paulo. Boulos acertou ao citar dados sobre o orçamento, o acesso a equipamentos culturais e a gestão de Luiza Erundina, sua candidata a vice, na Prefeitura. Veja o resultado da checagem.

“São Paulo tinha até 1988 sete hospitais municipais. Erundina construiu mais seis, todos na periferia da cidade”.

De fato, durante o período em que esteve à frente da Prefeitura (1989-1993), Erundina inaugurou seis hospitais. O site da Prefeitura não informa o início de construção das obras. No entanto, nem todas as unidades hospitalares inauguradas ficam na periferia, como disse Boulos — uma delas é na região da Mooca.

Veja os hospitais inaugurados:

Hospital Municipal Dr. Alexandre Zaio, Vila Nhocuné

Hospital Municipal Dr. Benedicto Montenegro, Jardim Iva

Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha, Campo Limpo

Hospital Municipal Dr. Ignácio Proença de Gouvêa, Parque da Mooca

Hospital Municipal e Maternidade Profº. Mário Degni, Rio Pequeno

Hospital Municipal Prof. Dr. Alípio Corrêa Netto, Ermelino Matarazzo

“Erundina fez moradia popular para 150 mil pessoas”.

De fato, uma das prioridades do governo de Erundina entre 1989 e 1993 foi a habitação. Em dezembro de 1992, o Estadão reportou que a administração petista tinha construído 33.186 casas ou apartamentos populares ao longo de quatro anos, com mais 16.799 unidades em obras.

Em 2016, a Agência Pública checou uma alegação feita por Erundina sobre construção de casas populares e consultou o documento São Paulo para Todos – Relatório Final de Governo, de 1992. O texto afirma que a gestão entregou 35.843 moradias populares.

Os documentos citados não mencionam o número de pessoas atendidas, mas é possível estimar que aproximadamente 150 mil pessoas foram beneficiadas.

“São Paulo tem R$ 17 bilhões em caixa, no meio de uma pandemia. R$ 8 bilhões em fundo, R$ 9 bilhões no orçamento”.

Um documento divulgado em agosto deste ano pela Prefeitura de São Paulo indicava que havia R$ 19,2 bilhões em caixa. O candidato do PSOL repetiu uma alegação que já tinha feito no início da campanha, checada pelo site Aos Fatos.

“O gasto com Previdência está muito abaixo da Lei de Responsabilidade Fiscal”.

De fato, o relatório anual de gestão do Tribunal de Contas do Município de São Paulo de 2019 apontou que despesas com pessoal, ativo e inativo, corresponderam a 36,79% da receita corrente líquida. Este valor está abaixo do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, de 60%.

“Temos mais de 30 distritos de SP que não têm uma sala de cinema, um teatro”.

Ao falar sobre a desigualdade no acesso a equipamentos culturais na capital paulista, Boulos citou números compilados pela Rede Nossa São Paulo no Mapa da Desigualdade 2019 — o candidato do PSOL afirmou que mais de 30 distritos não têm salas de cinema ou teatro. Os números são ainda mais altos que os mencionados. 54 distritos não têm cinemas e 59 não têm teatros. A Rede Nossa São Paulo dividiu o número de salas pela população e multiplicou o resultado por 10 mil.