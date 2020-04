Brasil não tem ‘maior taxa de recuperação’ de covid-19 no mundo; post no Facebook faz comparação inadequada

É falso que o Brasil seja o país com maior taxa de recuperação de pacientes com a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Essa alegação tem circulado de forma viral no Facebook acompanhada de uma tabela com dados retirados do site Worldometers no dia 20 de abril — apesar de os números estarem corretos, a listagem omite países com mais casos de recuperação e faz comparações inadequadas.

Não é possível comparar a taxa de recuperação de cada nação pois a capacidade de testagem de cada governo é limitada. Ou seja, tanto a cifra de infectados quanto a de recuperados está subnotificada. No Brasil, especialistas apontam que o número real de casos de coronavírus pode ser até 12 vezes maior do que o divulgado oficialmente.

Veja abaixo uma tabela com a taxa de testagem nos países mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. Os números se referem ao número de testes aplicados a cada milhão de habitantes até esta quinta-feira, 23 de abril. Repare que o Brasil está em uma das últimas colocações.

Mesmo que a comparação entre diferentes países fosse cabível, o Brasil não teria a maior taxa de recuperados do mundo. Na tabela abaixo, reunimos os dados das nações mais afetadas pelo novo coronavírus e os comparamos com os números brasileiros. A porcentagem de recuperação em relação ao total registrado de infectados é maior na China, no Irã e na Alemanha. Esses países não são mostrados na postagem enganosa no Facebook.

O Aos Fatos também checou essa postagem.

