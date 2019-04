Brasil não doou R$ 25 milhões ao Hamas em 2010; recursos foram destinados à Autoridade Nacional Palestina

Um boato com mais de 10 mil compartilhamentos no Facebook alega que o Brasil teria doado, em 2010, um valor de R$ 25 milhões para o movimento palestino Hamas, que controla a Faixa de Gaza. A afirmação é enganosa. Os recursos eram destinados à Autoridade Nacional Palestina (ANP), órgão de governo provisório dos palestinos. A ANP é presidida desde 2005 por Mahmoud Abbas, do partido Fatah, que é opositor ao Hamas.

O primeiro presidente da ANP, antecessor de Abbas, também era filiado ao Fatah: Yasser Arafat, que liderou o governo entre 1994 e 2004, ano de sua morte. Fatah e Hamas tiveram seu conflito acirrado após as eleições legislativas de 2006, quando o Hamas saiu vitorioso.

No ano seguinte, o movimento palestino tomou controle da Faixa de Gaza e expulsou o Fatah do território. Apesar de tentativas de aproximação dos dois grupos políticos, a ANP ainda é dominada pelo Fatah.

A doação do governo brasileiro foi autorizada pela lei 12.292, que estabelecia que os recursos teriam o objetivo de apoiar a “economia palestina para a reconstrução de Gaza”. A legislação foi sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva — boato diz que o dinheiro teria sido doado pelo PT, “através de Lula e Dilma”.

Outros países também doaram ao fundo de reconstrução da Faixa de Gaza. Segundo a Organização das Nações Unidas, foram reunidos quase 4,5 bilhões de dólares para recuperação da Palestina após uma ofensiva militar de Israel.

