Boato inventa que PF teria descoberto ‘rombo de quase R$ 1 trilhão’ no BNDES

Não é verdade que a Polícia Federal tenha descoberto um rombo de quase R$ 1 trilhão no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em razão de supostos desvios que teriam sido praticados pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A alegação falsa aparece em um boato antigo, compartilhado inicialmente em abril de 2019, que voltou a viralizar no Facebook. Não há registro de nenhuma operação da PF que tenha revelado essa informação. O BNDES também nega qualquer rombo em suas contas.

Em resposta ao Estadão Verifica, o banco disse que publica os resultados financeiros, a cada trimestre, seguindo normas internacionais de contabilidade. Além disso, destaca que as demonstrações financeiras incluem sempre parecer de auditoria independente atestando a confiabilidade das informações prestadas. “A título de exemplificação, no terceiro trimestre de 2020, o banco teve lucro de R$ 8,73 bilhões e possuía em tesouraria R$ 134,5 bilhões, conforme divulgado em relatório trimestral”, acrescenta o BNDES.

A agência de notícias da estatal desmentiu uma alegação semelhante em maio de 2019. Na época, circulava nas redes que uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU), e não a Polícia Federal, teria constatado o “sumiço” de R$ 1,2 trilhão dos recursos do banco. O BNDES afirma no texto que “nenhum recurso some” de seus balanços financeiros e que o boato provavelmente estava distorcendo uma auditoria de conformidade do TCU, iniciada em 2014 “com o intuito de analisar os empréstimos e aportes em empresas realizados pelo Banco na última década — operações de apoio que somam, em valores nominais, aproximadamente o valor de que trata o boato”. Os valores, portanto, referem-se à soma das operações realizadas, e não a um rombo.

A afirmação falsa analisada nesta checagem é acompanhada da reprodução do título de uma publicação do site “Jornal do País”. O Estadão Verifica procurou pelos termos na internet e chegou até o endereço da postagem, que atualmente está fora do ar. O título afirmava que Lula seria “o ex-presidente mais rico do País”, alegação que foi desmentida naquela época em checagem do UOL Confere.

Esse boato também foi verificado pelo Aos Fatos, que classificou o conteúdo como falso, da mesma forma.

