Boato triplica número de cadastrados para receber auxílio emergencial

Um boato exagera o número de solicitantes do auxílio emergencial do governo federal durante a pandemia de covid-19 para atacar pessoas contrárias ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O texto afirma que a Caixa Econômica Federal teria recebido 170 milhões de cadastros, mas esse dado está incorreto. A mensagem com informações falsas foi compartilhada no Facebook em uma postagem feita em 5 de maio já foi visualizada mais de 309,4 mil vezes.

O banco responsável pela liberação do auxílio de R$ 600 para trabalhadores informais atualiza uma página em seu portal com os dados sobre o socorro emergencial. Até as 16h desta quinta, 7, a Caixa havia recebido cerca de 51,1 milhões de cadastros. Destes, 50 milhões de pessoas haviam sido beneficiadas, com total de R$ 35,5 bilhões.

“A Caixa esclarece que a análise é feita pela Dataprev, instituição do governo federal responsável por verificar se o cidadão cumpre todas as exigências previstas na lei. Uma vez concluída a análise e retornando como ‘aprovada’, a liberação do recurso é realizada pela Caixa”, informou o banco ao Estadão Verifica por meio de nota.

O boato afirma que a quantidade de pessoas que teriam pedido o auxílio seria três vezes maior do que os cerca de 57 milhões de votos que Bolsonaro obteve nas eleições presidenciais de 2018, segundo o Tribunal Superior Eleitoral.

