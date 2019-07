Boato falso atribui a Lula conta na Suíça com quase mesmo valor do PIB brasileiro

Um áudio que circula no WhatsApp e nas redes sociais atribui ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma conta bancária na Suíça com quase o mesmo valor do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil: 1,5 trilhão de euros. Segundo o Banco Mundial, a soma de todas as riquezas produzidas no País é de US$ 1,8 trilhão, ou 1,6 trilhão de euros.

Não há evidências de que Lula possa ter acumulado tamanho montante em uma conta no exterior. O boato online não cita fontes confiáveis para basear a alegação. Não há evidências de que Lula tenha conta na Suíça. Os valores citados também são absurdos. Nenhum indivíduo no planeta possui patrimônio próximo do citado no boato. Segundo a revista Forbes, o homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, CEO da Amazon, tinha US$ 131 bilhões em 2019. A publicação calcula que 2.153 bilionários no mundo tenham, juntos, US$ 8,7 trilhões.

A mulher no áudio menciona apenas uma entrevista “com a neta de um banqueiro suíço” que teria sido publicada em 2017. Na verdade, naquele ano a Folha de S. Paulo divulgou uma reportagem em que Roberta Luchsinger, neta de um acionista do Credit Suisse, dizia querer doar um valor bem mais modesto ao ex-presidente petista: R$ 500 mil.

O mesmo áudio também havia circulado durante a campanha eleitoral do ano passado. Na época, a equipe do candidato à Presidência do PT Fernando Haddad comunicou que a alegação era falsa.

