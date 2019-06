Áudio falso de Lula sobre Palocci volta a circular no Facebook

Um boato antigo sobre um áudio em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria dito que seria preciso “dar um jeito” no ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci voltou a ganhar tração no Facebook nesta semana. Na época em que começou a circular, em setembro de 2017, a gravação foi desmentida por várias iniciativas de fact checking e pelo Instituto Lula.

No áudio, um homem imita a voz de Lula e diz que “ninguém teve a competência e a coragem de acabar com este cara”. A gravação contém reclamações sobre a delação de Palocci, que ainda não tinha sido homologada na época em que o boato começou a correr.

Em 2017, o falso áudio de Lula foi atribuído a um grampo de conversa entre o ex-presidente e o deputado federal Rui Falcão (PT-SP). No entanto, não se ouve a voz do ex-presidente do PT em nenhum momento.

O Instituto Lula informou, à época, que o áudio era falso. A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, chegou a afirmar que o partido estava “tomando as medidas legais cabíveis” em relação ao que ela chamou de “falsificação grosseira”.

Este conteúdo foi selecionado para checagem por meio da parceria entre Estadão Verifica e Facebook. Os sites E-Farsas, Veja e Fato ou Fake também publicaram verificações sobre esse assunto.