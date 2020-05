Ataque de vespas gigantes na China ocorreu em 2013; vídeo circula fora de contexto

Uma reportagem da TV Brasil tem sido compartilhada fora de contexto no Facebook. O vídeo “Onda de ataques de vespas gigantes venenosas já matou 41 pessoas na China” foi veiculado originalmente em 3 de outubro de 2013, mas tem circulado nas redes sociais sem data. As postagens tentam relacionar a reportagem antiga ao fato de vespas gigantes terem sido encontradas pela primeira vez nos Estados Unidos recentemente.

A matéria da TV Brasil mostra uma onda de ataques registrada no noroeste da China em 2013. Mais de 1,6 mil pessoas haviam sido tratadas contra picadas do inseto na época em que a reportagem foi veiculada. O vídeo registra que houve casos de pessoas que receberam até 200 picadas das vespas, que têm cinco centímetros de comprimento.

No início deste mês, o mesmo tipo de inseto foi visto em duas ocasiões nos Estados Unidos, no Estado de Washington. Cientistas ouvidos pela CNN demonstram preocupação com a população de abelhas, que é baixa no país norte-americano, já que as vespas destroem colmeias. Fazendeiros dependem de abelhas para polinizar suas plantações.

Não foram registrados ataques contra humanos nos EUA. Pesquisadores entrevistados pela National Geographic afirmam que não há motivo para pânico e que medidas cautelares estão sendo tomadas.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, vários boatos sobre a China passaram a viralizar nas redes sociais. Veja uma lista de tudo que o Estadão Verifica já checou.

