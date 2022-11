Artigos 34 e 142: entenda porque Constituição não prevê intervenção militar pedida por bolsonaristas

Conteúdos criados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais têm buscado justificar as recentes manifestações públicas contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições de 2022 utilizando dois artigos da Constituição: o artigo 142 e o artigo 34. Contudo, nenhum deles prevê pedidos de intervenção militar ou ampara uma possível intervenção federal no País no cenário atual, como alguns manifestantes afirmam.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, uma mulher que se identifica como advogada afirma que a intervenção militar está prevista no artigo 142 da Constituição e que a intervenção federal está prevista no artigo 34. Isso não é verdade, de acordo com especialistas em Direito Constitucional consultados pelo Estadão Verifica.

Na gravação, a autora diz que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, “ultrapassou” seus poderes ao autorizar que as polícias desfizessem bloqueios nas estradas. “Na Constituição, existe a separação dos poderes. O legislativo só pode legislar, o judiciário só pode julgar, e o executivo executa. E o ‘Xandão’ ele tem feito as três coisas”, diz ela. “Quando isso acontece, o artigo 34 permite que haja intervenção federal. E o que seria isso? Para colocar a ordem novamente no Brasil, para restabelecer a ordem dos poderes”.

Essa alegação, no entanto, é falsa. Em relação ao artigo 34, o professor de direito constitucional da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Santa Catarina, Rodrigo Sartoti, afirma que existe possibilidade constitucional de intervenção federal, mas que o artigo não serve para aquilo que os apoiadores do presidente Bolsonaro querem utilizá-lo.

“A intervenção federal serve para restabelecer a ordem pública nos, caso ocorram situações excepcionais, como quebra da lei e ordem”, explica. “A regra da constituição é da não intervenção, mas em casos excepcionais, a união pode intervir nos estados para garantir que os três poderes funcionem nos estados”.

O artigo em questão não fala sobre contestar o resultado das eleições. Aliás, não há qualquer indício que tenha ocorrido fraude eleitoral — observadores internacionais que acompanharam o processo de votação afirmaram que o sistema brasileiro é íntegro e seguro. “A intervenção federal não serve para contestar o resultado eleitoral. A constituição traz de forma bem clara qual é o órgão responsável por conduzir o processo eleitoral no País: o TSE”, diz Sartoti.

Em relação às críticas feitas no vídeo à atuação do presidente do TSE no processo eleitoral, o professor ressalta que, de forma legal, Alexandre de Moraes não ultrapassou seus poderes constitucionais. “A Constituição tem como base a separação de poderes, mas os poderes, além de executar, legislar e julgar, possuem funções atípicas previstas na Constituição”, explica. “O presidente pode legislar atipicamente, o legislativo pode atipicamente ter o poder julgador, e quando o TSE edita resoluções eles estão cumprindo a sua função constitucional e papel legal previsto no código eleitoral”.

Constituição não prevê intervenção militar

Os dois especialistas em direito constitucional consultados pelo Estadão Verifica afirmaram que o vídeo analisado contém diversas afirmações falsas e equivocadas em relação à natureza jurídica dos artigos 142 e 34 da Constituição de 1988.

De acordo com o doutor em Direito Rodrigo Peixoto, colaborador do pós-doutorado do Departamento de Direito Público e Filosofia do Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), não existe hipótese de intervenção militar na Constituição brasileira.

“Na Constituição de 1988 não existe intervenção militar. Trata-se de uma leitura errada do artigo 142 da constituição, que não autoriza isso. As Forças Armadas não funcionam como poder moderador. Pelo contrário, elas estão submetidas à Constituição e aos poderes da República”, diz. “As funções das forças estão restritas à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais”.

O professor Sartoti lembra que, apesar de ter origem na necessidade nacional de proporcionar apoio federal aos estados em casos excepcionais, a intervenção federal foi usada historicamente no Brasil como ferramenta para o autoritarismo.

“Você for observar a história do Brasil republicano, na primeira República a intervenção federal era utilizada pelos presidentes justamente para contestar resultados eleitorais que não lhes agradavam. Ou seja, a intervenção foi utilizada para expedientes golpistas”, explica. “Por isso, na Constituição de 88 foi criado todo um sistema de utilização desta intervenção, para impedir violações de ordem constitucional.”

De acordo com ele, a competência de decretar uma intervenção federal está nas mãos do presidente da República, mas primeiramente, em caso de existir um uso justificado, ele precisaria ouvir a opinião do Conselho da República, depois o Conselho da Defesa Nacional, e posteriormente enviar o decreto para a aprovação do Congresso Nacional.

O que diz o artigo 34

